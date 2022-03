Dois casos de nova variante deltacron são detectados no Brasil

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou nesta terça-feira, 15, que dois casos da nova variante deltacron, uma fusão das variantes de preocupação delta e ômicron, foram detectados no Brasil. A cepa foi encontrada nos estados do Amapá e do Pará. Queiroga diz que a situação é monitorada.

Na última terça-feira, 8, pesquisadores do Instituto Pasteur, na França, compartilharam o sequenciamento genético da cepa na plataforma Gisaid, banco de dados internacional que concentra informações sobre as variantes do novo coronavírus.

Dois dias depois, em coletiva de imprensa, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que monitora a nova variante do SARS-CoV-2, que, até então, tinha sido confirmada em três países da Europa: França, Holanda e Dinamarca.

“O nosso serviço de vigilância genômica já identificou dois casos no Brasil, um no Amapá e outro no Pará. Essa variante é de importância e requer o monitoramento”, disse Queiroga. Segundo o ministro, o país vive uma desaceleração de casos da doença, mas é preciso manter a vigilância e o controle da situação para evitar novos surtos.

“As medidas para proteção são as mesmas. Mas, se tivesse de indicar uma medida, seria tomar a dose de reforço”, destacou. Um balanço divulgado pela pasta nesta segunda-feira, 14, apontou que apenas 37,81% dos adultos tomaram a dose adicional da vacina contra a Covid-19.