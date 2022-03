Distrito Federal e Mato Grosso do Sul desobrigam máscara em local fechado

A partir desta quinta-feira, 10, o uso de máscaras não será mais obrigatório em locais fechados no Distrito Federal e no Mato Grosso do Sul, medida que também foi adotada na cidade do Rio de Janeiro no início desta semana. A decisão tomou como base a queda nos indicadores de Covid-19 e o avanço da vacinação.

No Distrito Federal, o anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha e foi publicado em edição extra do Diário Oficial. Ele informou que a retirada da proteção não é obrigatória e que as medidas para evitar a disseminação devem ser mantidas. “Deixa de ser obrigatória a utilização dela em ambientes fechados. A gente espera que a população tenha os cuidados evitando aglomeração, pois a pandemia ainda existe. Chegou a hora de tentarmos voltar a ter uma vida normal.”

No momento, o índice da população imunizada com a primeira dose está em 89,22%. Com a segunda dose, são 80,28% e 34,63% tomaram a dose de reforço.

O Mato Grosso do Sul resolveu liberar o acesso sem máscaras a locais fechados em uma reunião realizada nesta quinta-feira, 9, onde foram analisados os indicadores sobre a doença. Com a queda de casos de Covid, óbitos e internações hospitalares, foi possível adotar o novo protocolo.

“Isso tudo nos dá segurança suficiente para tomar essa medida reivindicada por muito tempo pela população. Vamos continuar monitorando”, afirmou Geraldo Resende, secretário de Estado da Saúde.

Nesta quinta-feira, 9, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou uma flexibilização da medida e informou que o uso de máscaras não é mais obrigatório em locais abertos.