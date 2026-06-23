Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Saúde

Dificuldade para perder peso na menopausa? Dieta vegana pode ajudar, mostra estudo

Consumo de proteína animal foi associado ao aumento do índice de massa corporal; maior ingestão de proteína vegetal se relacionou à redução do indicador

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 16h00 | Atualizado em 24 jun 2026, 10h07
Culinária vegana
Mulheres podem dar mais espaço no cardápio para alimentos como feijão, lentilha, grão-de-bico, soja e cereais integrais, como parte de uma estratégia para favorecer o controle do peso e a saúde metabólica (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
Dificuldade para perder peso na menopausa? Dieta vegana pode ajudar, mostra estudo Priorize VEJA no Google

Emagrecer após a menopausa pode ser um desafio. A gordura que antes se concentrava nos quadris e nas coxas passa a se acumular com mais frequência na região abdominal. Ao mesmo tempo, fadiga, suores noturnos e alterações no humor podem reduzir a disposição para a prática de atividades físicas. A privação de sono também afeta os hormônios relacionados à fome e à saciedade. Mas um novo estudo publicado na revista Menopause sugere que uma alimentação rica em proteínas de origem vegetal pode ajudar a tornar esse processo mais fácil.

O estudo acompanhou um grupo de 1.662 mulheres após a menopausa ao longo de cerca de três meses. Quem se alimentou de uma dieta vegana com baixo teor de gordura e suplementada com soja apresentou “perda de peso significativa” em relação às pessoas que seguiram uma dieta habitual com proteína animal. A quantidade total de proteínas foi a mesma para ambos os grupos.

Mas isso não significa que toda mulher na menopausa precise adotar uma dieta vegana. Para os pesquisadores, a principal lição do estudo é que, nessa fase da vida, importa não apenas a quantidade de proteína consumida, mas também sua origem.

Na prática, isso significa abrir mais espaço no cardápio para alimentos como feijão, lentilha, grão-de-bico, soja e cereais integrais, como parte de uma estratégia para favorecer o controle do peso e a saúde metabólica.

Siga

O que o estudo investigou

O estudo usou como base um ensaio clínico randomizado de 12 semanas em Washington, nos Estados Unidos, com mulheres na pós-menopausa que relataram ondas de calor moderadas a graves e não estavam usando medicamentos hormonais. As participantes foram aleatoriamente divididas em dois grupos:

Continua após a publicidade
  • Dieta vegana com baixo teor de gordura, com uma porção diária de meia xícara (86 g) de soja integral cozida
  • Nenhuma alteração na dieta

Elas foram avaliadas nas semanas 0 e 12. A adesão à dieta foi consultada por meio de registros alimentares de três dias preenchidos pelas próprias participantes, enquanto o peso corporal foi medido utilizando balanças digitais. As ondas de calor também foram monitoradas por um aplicativo de celular. 

Continua após a publicidade

Ambas as dietas tinham a mesma quantidade total de proteína. A diferença era que o consumo de proteína animal diminuiu em 23,3 g no grupo vegano, sem alteração no grupo controle. E o consumo de proteína vegetal aumentou em 22,1 g no grupo vegano, também sem nenhuma alteração no grupo controle.

Resultados

Segundo os pesquisadores, o consumo de proteína animal esteve associado ao aumento do índice de massa corporal (IMC), enquanto a maior ingestão de proteína vegetal se relacionou à redução desse indicador. Ao fim de 12 semanas, o grupo vegano apresentou perda média de 3,6 kg, contra 0,2 kg no grupo controle. Além disso, cada redução de 16,2 g de proteína animal e o aumento de 12,7 g de proteína vegetal por dia foram associados a uma perda de peso de 1 kg.

Continua após a publicidade

“Descobrimos que substituir proteína animal por proteína vegetal estava associado a uma maior perda de peso, e essas associações permaneceram significativas mesmo após considerar as diferenças na ingestão de calorias”, disse Hana Kahleova, diretora de pesquisa clínica do Comitê de Médicos para Medicina Responsável, em Washington, ao Medscape Medical News.

Além disso, os cientistas também perceberam que a fonte de proteína pode afetar os sintomas vasomotores em mulheres na pós-menopausa, incluindo ondas de calor e suores noturnos: o número total de ondas de calor diminuiu 78% no grupo vegano e 39% no grupo controle.

Por que a proteína vegetal pode ajudar a emagrecer?

O perfil de aminoácidos da dieta à base de plantas pode explicar, em parte, as vantagens observadas. Essas moléculas, que formam as proteínas, aparecem em proporções diferentes nos alimentos de origem animal e vegetal. Estudos recentes indicam que níveis mais baixos de alguns aminoácidos, como leucina, histidina e metionina, estão associados a menor acúmulo de gordura e melhor composição corporal. 

Continua após a publicidade

Como as proteínas vegetais tendem a conter menores quantidades desses compostos, isso poderia contribuir para os benefícios observados no controle do peso. Além disso, o maior teor de fibras dos alimentos proteicos de origem vegetal prolonga a sensação de saciedade e ajuda a controlar a fome ao longo do dia.

Já a redução dos suores noturnos estaria relacionada a um composto natural encontrado em alimentos à base de soja e outras fontes de proteína vegetal, as isoflavonas. O estudo menciona que os sintomas vasomotores afetam até 80% das mulheres em regiões ocidentais, mas sua prevalência é significativamente menor em países com alto consumo tradicional de proteínas vegetais, especialmente soja, como China e Japão.

Ainda assim, os pesquisadores fazem uma ressalva: não é possível atribuir os resultados apenas às proteínas vegetais. Isso porque as participantes não fizeram uma mudança isolada na dieta, já que elas passaram a acompanhar a alimentação com mais atenção e podem ter incorporado outros hábitos saudáveis ao longo do estudo.

Continua após a publicidade

Mesmo com essa limitação, o trabalho reforça a importância de incluir mais fontes vegetais de proteína na dieta. Elas aparecem como um componente relevante de um padrão alimentar mais saudável, com potencial de contribuir para o controle do peso e a saúde metabólica na menopausa.

Publicidade
TAGS:
Dieta e Nutrição
Emagrecimento
Menopausa
Proteína
Soja
vegano
Vegetarianismo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).