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Canetas como Ozempic e Mounjaro transformaram o emagrecimento, mas sustentar os quilos a menos exige mudanças na dieta. Em novo livro, a nutricionista Linia Patel ensina como preservar músculos, evitar deficiências e afastar o efeito sanfona. Confira os alimentos essenciais para a despensa.

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Podemos dizer que Mounjaro, Ozempic e companhia mudaram muita coisa no mundo – não só o corpo das pessoas. E, evidentemente, repercutiram no que e no quanto se come.

Mas, para emagrecer e sustentar o peso perdido, não basta tomar uma picada semanal. É preciso remodelar o estilo de vida, o que passa inevitavelmente pela alimentação.

Ajustes na dieta são decisivos para evitar o efeito sanfona, especialmente se as canetas saírem de cena, e afastar doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e hipertensão, que costumam andar de mãos dadas com a gordura corporal.

Mais do que isso: cuidados à mesa são vitais para minimizar possíveis “reações adversas” do tratamento com os análogos de GLP-1. Falamos de perda de massa muscular, carência nutricional, enfraquecimento ósseo… Quando faltam alguns ingredientes (e sobram outros), o organismo paga um preço, mesmo que o resultado à frente do espelho pareça agradar.

É nesse contexto que a nutricionista britânica Linia Patel apresenta o livro Vida após os medicamentos para emagrecer, que acaba de sair no Brasil pela editora Cultrix.

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Especialista em nutrição esportiva e saúde da mulher, com doutorado em epidemiologia, Patel é uma das principais vozes da British Dietetic Association. Atenta à demanda gigantesca pelas canetas, decidiu juntar sua experiência clínica às evidências científicas disponíveis para montar um cardápio de orientações a quem utiliza, utilizou ou vai utilizar tais medicamentos.

Não se trata de uma dieta específica nem milagrosa. Mas de um plano de ação que prevê mudanças de mindset em relação à comida, estratégias para trabalhar a saciedade, um rol de nutrientes e alimentos aliados e conselhos para preservar o bem-estar físico e mental na jornada do emagrecimento.

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Patel ensina como a alimentação ajuda a conservar os músculos e os ossos e a equilibrar o intestino durante e após o tratamento medicamentoso. E mostra como calibrar as emoções em torno do apetite e das metas no horizonte. Tudo isso sem compactuar com qualquer tipo de terrorismo nutricional.

No livro, ainda compartilha os ingredientes que não ficam de fora de sua despensa, propostas de planejamento das refeições e receitas mais balanceadas que não abrem mão do sabor – de palitos de grão-de-bico a mousse de chocolate amargo.

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Alimentos aliados

Alguns alimentos e nutrientes podem ser especialmente úteis durante o emagrecimento – com ou sem remédios. Fibras ampliam a sensação de saciedade, vitaminas evitam desfalques que comprometem nossas células, proteínas são a base do tecido muscular…

É por isso que Linia Patel faz questão de dividir com o leitor uma lista de alimentos que frequentam sua cozinha e, a seu ver, tornam mais fácil e concreto o caminho para uma dieta equilibrada, fornecendo inclusive os elementos de que o corpo necessita quando elimina os quilos a mais.

A seguir, vai um aperitivo do que não pode faltar no menu de quem toma (ou tomou) Mounjaro, Wegovy e afins, segundo a autora.

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Frutas e hortaliças

Ervilhas congeladas

Espinafre

Cebola, alho e gengibre

Pimentões em conserva

Tomate enlatado

Frutas vermelhas (podem ser congeladas)

Tâmara

Banana

Fontes de proteína

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Atum em lata com óleo de oliva

Grão-de-bico

Peixes como salmão, cavala e sardinha

Feijões

Lentilha seca

Edamame (congelado)

Ovos

Fontes de carboidrato

Quinoa

Aveia em flocos

Pão integral com sementes

Farinha de trigo integral

Cereais sem açúcar

Fontes de gordura saudável

Linhaça

Sementes de cânhamo

Sementes de abóbora

Castanhas, nozes e amêndoas

Chia

Pasta de amendoim

Tahine

Azeite de oliva extravirgem

Outros ingredientes

Leite de vaca

Chocolate amargo

Leite de coco

Especiarias como cúrcuma, cominho, páprica etc.