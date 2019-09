Dieta: por que o consumo das calóricas nozes evita o ganho de peso?

Nos últimos tempos você já deve ter ouvido falar sobre os benefícios de adicionar uma porção de nozes a alimentação diária, não é verdade? Estudos recentes, por exemplo, afirmam que o alimento ajuda a reduzir risco de morte prematura, de sofrer um ataque cardíaco ou desenvolver diabetes e câncer, além de melhorar o desempenho sexual masculino. Agora, novo estudo aponta outro benefício para as nozes: evitar o ganho de peso.

A pesquisa, publicada na revista BMJ Nutrition, Prevention & Health, indica que trocar os lanche pouco saudáveis por um punhado de nozes (14 gramas) pode impedir que uma pessoa ganhe até um quilo por ano. “Incorporar nozes como parte de um padrão alimentar saudável, substituindo alimentos menos saudáveis, pode ajudar a mitigar o ganho gradual de peso comum durante a vida adulta e contribuir de forma benéfica para a prevenção da obesidade”, explicaram os pesquisadores no estudo.

Por que reduz risco?

Segundo a equipe da Escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos, as nozes atuam em diversos mecanismos que promovem a saciedade e a perda de gordura. Os cientistas explicam que mastigar nozes exige muito esforço e, portanto, as pessoas se sentem menos propensas a continuar comendo. Além disso, por ser um alimento rico em fibras, ele demora a ser digerido, o que atrasa o esvaziamento do estômago. Isso suprime a fome e faz a pessoa se sentir saciada por mais tempo.

A presença das fibras também promove a eliminação de gordura: as fibras se ligam à gorduras no intestino e as eliminam junto com as fezes. Outro benefício da inserção de nozes na alimentação está relacionado ao fato de que elas são ricas em gorduras insaturadas, que ajudam a promove o gasto energético em repouso, impedindo o ganho de peso.

O estudo

Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores acompanharam 289.915 homens e mulheres entre 24 a 75 anos ao longo de 20 anos. A cada quatro anos a equipe verificava a frequência e quantidade com que os participantes comiam nozes e de dois em dois anos atualizam o questionário sobre a prática de atividade física e o quanto de calorias, em média, os voluntários queimavam durante o exercício.

Ao final do acompanhamento, os cientistas descobriram que evitar alimentos pouco saudáveis pela ingestão de nozes reduz o risco de obesidade (15%) e do excesso de peso (23%). “Nossos resultados indicam que o aumento do consumo total de nozes ou qualquer tipo de noz, incluindo amendoim e castanhas, está associado a um ganho de peso menor a longo prazo”, concluíram os pesquisadores.

Para a equipe, essa descoberta pode ajudar na manutenção de peso em indivíduos adultos que tendem a ganhar peso ao longo do tempo.