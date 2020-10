Diabetes: saiba quais bebidas reduzem risco de morte pela doença

Atualizado em 23 out 2020, 13h19 - Publicado em 23 out 2020, 12h40

O consumo regular de café e chá verde pode reduzir o risco de morte em pessoas com diabetes tipo 2, de acordo com um novo estudo publicado na revista cientifica online BMJ Open Diabetes Research & Care. Beber duas ou mais xícaras de café e quatro ou mais xícaras de chá verde por dia está associado a uma mortalidade por todas as causas 63% menor.

Pesquisadores da Universidade Kyushu, Fukuoka Dental College e Hospital Hakujyuji, todos no Japão, acompanharam a saúde de cerca de 4.923 pessoas com diabetes tipo 2 por cerca de 5 anos. Os participantes – 2.790 homens e 2.133 mulheres – preencheram um questionário sobre seus hábitos alimentares, incluindo a quantidade de chá verde e café ingeridos diariamente. Os participantes também forneceram informações sobre estilo de vida, incluindo a frequência da prática de atividade física, tabagismo, consumo de álcool e tempo de sono.

Ao longo do período de acompanhamento, 309 pessoas morreram, sendo as principais causas de morte câncer e doenças cardiovasculares. Os resultados mostraram que aqueles que não bebiam chá verde nem café tinham um risco aumentado de morte, em comparação com os participantes que consumiam ambas ou ao menos uma dessas bebidas.

Mais especificamente, o consumo diário de uma xícara de chá verde foi associado a redução de 15% no risco de morte. Já a ingestão de duas a três xícaras diminuiu a probabilidade em 27% e quatro xícaras ou mais, em 40%.

Aqueles que consumiam café apresentaram benefícios semelhantes. Aqueles que ingeriram menos de uma xícara de café por dia tiveram um risco 12% menor, enquanto aqueles que beberam uma xícara inteira tiveram uma probabilidade 19% menor. Já o consumo de duas ou mais xícaras diminuiu o risco de morte em 41%.

“O risco de morte era ainda menor para quem bebia chá verde e café todos os dias: 51% menor para duas a três xícaras de chá verde e duas ou mais de café; 58% menor para quatro ou mais xícaras de chá verde mais uma xícara de café todos os dias; e 63% menor para uma combinação de quatro ou mais xícaras de chá verde e duas ou mais xícaras de café todos os dias”, disseram os autores em comunicado.

O estudo não explica de que forma essas bebidas podem impactar na redução do risco de morte em pessoas com diabetes tipo 2. Segundo os pesquisadores, estudos anteriores sugerem que beber café e chá verde regularmente “pode ser benéfico para a saúde por causa dos vários compostos bioativos que essas bebidas contêm”.

Estudos anteriores mostraram uma associação entre o consumo de chá verde e a redução no risco de diabetes. A bebida também pode melhorar o controle da glicose e a sensibilidade à insulina. Em relação ao café, evidências sugerem que um alto consumo da bebida reduz o risco de diabetes tipo 2 em comparação com um baixo consumo. Ambas as bebidas também estão associadas à longevidade.

Apesar dos resultados, vale ressaltar que esse é um estudo observacional, que apenas indica uma associação em vez de comprovar uma relação de causa e consequência.