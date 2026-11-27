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O Ministério da Saúde promove o Dia D contra dengue, zika e chikungunya com alertas digitais para 30 milhões de pessoas e avanço do método Wolbachia. Diante do impacto do El Niño na proliferação do Aedes aegypti, confira as principais estratégias de prevenção e os sintomas de alerta.

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O dia D de combate à dengue, zika e chikungunya será realizado neste sábado, 28, e o Ministério da Saúde vai iniciar uma campanha nacional para eliminação do mosquito Aedes aegypti, causador das doenças, com o envio de mensagens personalizadas pelo WhatsApp e pelo Gov. br.

A mobilização será intensificada neste ano, com a atualização do Plano de Contingência Nacional para Dengue, Chikungunya e Zika, em função da possibilidade de que o El Niño atinja um grau elevado de intensidade, o que favorece a rápida proliferação dos mosquitos.

Para isso, estados e municípios estão orientados a aumentar a vigilância, eliminação de criadouros e bloqueios de transmissão quando os primeiros casos forem identificados.

Na mobilização digital, estão previstos disparos de mensagens entre esta sexta-feira, 27, e o sábado, 28, para 30 milhões de pessoas dos 400 municípios mapeados como pontos de risco elevado de transmissão das doenças causadas pelo Aedes aegypti.

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“As mensagens alertam sobre os sintomas das três doenças, orientam a população a eliminar os focos de proliferação do mosquito e indicam as unidades básicas de saúde para quem precisar de atendimento. ”

Método Wolbachia

A ação será complementada pelo avanço da implementação do método Wolbachia, que utiliza mosquitos que carregam essa bactéria capaz de interferir no desenvolvimento dos vírus causadores de arboviroses, impactando na sua multiplicação e transmissão.

Quando os Aedes com a Wolbachia se reproduzem, a bactéria passa para as gerações seguintes, que têm o potencial reduzido de transmitir dengue, zika e chikungunya.

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Atualmente, 44 municípios estão em diferentes etapas de implantação, segundo o ministério, e 16 cidades já finalizaram a liberação dos mosquitos, beneficiando 5,94 milhões de pessoas.

“Neste ano, o Ministério da Saúde viabilizou recursos para a produção de Aedes aegypti com Wolbachia suficientes para atender diretamente aproximadamente 10 milhões de habitantes. Para 2027, está prevista a continuidade da expansão da estratégia, com financiamento da pasta para beneficiar outros 10 milhões de pessoas”, informou.

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Um estudo realizado no ano passado em Niterói (RJ) mostrou uma redução de 89% nos novos casos de dengue em relação ao período anterior sem o uso do método. Neste ano, uma análise em Campo Grande (MS) apontou queda de 63,2%.

“Já em Belo Horizonte, resultados apresentados em novembro deste ano demonstraram redução de 68,5% nas infecções por dengue e de 73,3% por chikungunya entre crianças nas áreas beneficiadas com a soltura de Aedes aegypti com Wolbachia”, afirmou, em nota, o ministério.

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Sintomas mais comuns de dengue

Febre alta

Dor de cabeça e/ou atrás dos olhos

Enjoo

Moleza

Dor nas articulações

Manchas vermelhas no corpo

Sinais de alerta para dengue grave

Dor na barriga intensa

Vômitos frequentes

Tontura ou sensação de desmaio

Dificuldade de respirar

Sangramento no nariz, gengivas e fezes

Cansaço e/ou irritabilidade