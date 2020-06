Descontos tornam serviços de saúde mais acessíveis

Os serviços de saúde particulares estão entre os principais gastos das famílias brasileiras. É isso que indica a última pesquisa Conta-Satélite de Saúde, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento, que compara dados de 2010 a 2017, aponta que, no total, os gastos somaram 231 bilhões de reais, que correspondem a 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB). O estudo ainda indica que, mesmo em momentos de retração ou baixo crescimento econômico, o consumo de bens e serviços de saúde tende a cair menos que o de outros setores.

Para Robson Loureiro, gerente comercial do Cartão Black Saúde, esses resultados são facilmente explicados. “Na crise, como a que estamos vivendo agora, as famílias fazem cortes de lazer, supermercado, transporte, quase tudo. Mas a saúde não tem como cortar”, afirma. “E esse é um dos motivos que levou à criação das nossas parcerias e serviços.”

Saúde acessível

O Cartão Black Saúde existe desde 2013 e chegou ao mercado com o objetivo de tornar mais acessível o atendimento na rede privada. “Quem depende da saúde pública não raramente tem que esperar meses para conseguir uma consulta com algum especialista. O mesmo acontece com exames e, posteriormente, até com o próprio tratamento”, reforça Loureiro.

Ao adquirir o cartão, o cliente conta com uma ampla rede credenciada de hospitais e clínicas, com mais de 50 especialidades médicas, além de laboratórios e farmácias, que oferecem descontos de até 80% em seus serviços. “É possível fazer uma consulta de 30 reais, por exemplo, em um bom hospital particular.”

Continua após a publicidade

Os agendamentos são todos feitos online: o paciente faz o pedido referente ao serviço de que necessita e recebe as informações de local, sempre considerando a proximidade de seus endereços de preferência, a data do atendimento e o valor, já com desconto aplicado, que deverá ser pago.

Tratamentos mais complexos, como cirurgias, também podem ser facilitados com o serviço. De acordo com o gerente comercial, a parceria inclui, hoje, quase dez bancos, por meio dos quais é possível financiar procedimentos mais caros. “Nós damos todo o suporte necessário para o financiamento de até 25 000 reais. É só ter a anuidade quitada que esse auxílio fica disponível”, diz.

O cartão é válido em todo o território nacional e, para seu uso, é cobrada uma tarifa de 39,90 reais mensalmente. Das parcerias fazem parte também assistências funerárias.

De olho no futuro

Além da constante ampliação da rede, feita com a ajuda dos próprios associados, como conta Loureiro, o Cartão Black Saúde está sendo modernizado: ganhou um novo site e um aplicativo. “Tudo foi desenvolvido para melhorar a experiência do usuário e facilitar o agendamento de consultas e a comunicação da empresa com os clientes”, ressalta Loureiro.

Continua após a publicidade

A nova fase marca o crescimento do serviço e uma boa perspectiva para o futuro. A meta, agora, é se tornar internacional e, quem sabe em pouco tempo, ter uma rede própria. “O que importa é promover acesso à saúde. A expectativa é seguir melhorando e deixar o paciente cada vez mais tranquilo e tendo a certeza de que será amparado e atendido sempre que precisar”, conclui.