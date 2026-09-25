De 365 para 52 aplicações por ano: nova insulina de ação semanal é aprovada nos EUA

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A FDA aprovou a Onswik, nova insulina semanal da Eli Lilly para diabetes tipo 2, prometendo reduzir as aplicações anuais de 365 para 52. Com eficácia e segurança comprovadas em estudos, ela estabiliza a glicemia por sete dias. No Brasil, embora a Anvisa já tenha aprovado a insulina icodeca, ainda não há previsão de chegada da Onswik nem lançamento comercial da icodeca.

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A FDA, a agência regulatória americana, aprovou nesta semana uma nova insulina de aplicação semanal para o tratamento do diabetes tipo 2. Batizada de Onswik (insulina efsitora alfa-gobe), a substância foi desenvolvida pela farmacêutica Eli Lilly e deve ser usada junto com dieta e exercício físico para controlar o açúcar no sangue.

Para quem hoje aplica insulina basal todos os dias, a promessa é reduzir de cerca de 365 para 52 injeções por ano, segundo a fabricante. A insulina age de forma constante ao longo dos sete dias, mantendo mais estável a glicemia (a quantidade de açúcar no sangue) entre uma aplicação e outra.

A decisão da agência americana se apoiou no programa de estudos QWINT, que reuniu mais de 3.400 adultos com diabetes tipo 2 em quatro ensaios clínicos de fase 3. Em todos eles, a insulina semanal reduziu a hemoglobina glicada, exame que mostra a média de açúcar no sangue nos últimos três meses, de forma equivalente à das insulinas diárias já usadas, como a glargina e a degludeca. Ou seja, a eficácia foi comparável à dos tratamentos já existentes diários.

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O perfil de segurança também foi semelhante ao das insulinas diárias nos estudos. A insulina não deve ser usada por quem tem diabetes tipo 1, pelo maior risco de hipoglicemia grave, nem foi ainda estudada em crianças.

Apesar do avanço até o momento, previsão de chegada da Onswik ao Brasil. Ainda não há registro de pedido de avaliação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nos Estados Unidos, a caneta estará disponível nas farmácias nos próximos meses, em duas concentrações.

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Mas vale lembrar que o Brasil já tem, no papel, uma insulina semanal aprovada havia mais de um ano: a icodeca, comercializada como Awiqli pela Novo Nordisk, teve registro concedido pela Anvisa em março de 2025, para pacientes adultos com diabetes tipo 1 e tipo 2.



Só que, por enquanto, não há data de lançamento comercial no país; a expectativa é que chegue às farmácias no início de 2027.