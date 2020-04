David Uip: ‘A privacidade da minha clínica foi invadida’

O coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus, o infectologista David Uip, pediu nesta quarta-feira, 8, que o presidente da República, Jair Bolsonaro acate seu desejo de não informar se usou cloroquina ou não em seu tratamento após o diagnóstico positivo para Covid-19. “Presidente, eu respeitei o direito do senhor em não revelar o seu diagnóstico, respeite o meu direito de não revelar o meu tratamento”, afirmou

Já recuperado da doença, o médico afirmou que “nunca revelou tratamento de seus pacientes”. “A minha privacidade foi invadida, a privacidade da minha clínica, que é uma clínica que lida com doentes sob sigilo absoluto, foi invadida”, completou o médico, que diz que tomará as medidas adequadas por conta do episódio.

O incômodo de Uip se dá pela insistente de apoiadores do governo de Bolsonaro para descobrir se o especialista fez o uso de cloroquina após seu diagnóstico de coronavírus. A substância tornou-se o centro de ma discussão política sobre as medidas adequadas para conter o avanço da pandemia no Brasil.

Atualizações

Na mesma coletiva de imprensa foi informado que cerca de 732 000 alunos de baixa renda da rede estadual (21% do total de estudantes) receberão pagamento mensal, que levou o nome de “merenda em casa”. As transferências serão iniciadas nesta quarta-feira, 8. Os estudantes que vivem na extrema pobreza, ou recebem Bolsa Família, terão 55 reais mensais. Ao todo, o investimento total no programa será de 40 milhões de reais, com uma parte paga pela iniciativa privada.

Os repasses serão mantidos por 60 dias, mas podem ser ampliados conforme o avanço da pandemia no Brasil. O pagamento será feito por meio de aplicativos para telefones celulares.

A partir de amanhã, o diretor executivo do Procon, Fernando Capez, se tornará secretário extraordinário de Defesa do Consumidor. De acordo com Doria, o novo posto será focado em acompanhar aumentos abusivos de preços de itens necessários para conter a subsistência durante o período da epidemia do novo coronavírus. Serão monitorados comércios de todos os tamanhos. A ideia do novo cargo, dizem os envolvidos, é agilizar os processos que tenham a ver com a fiscalização de má conduta de empresários e lojistas.

O governador ainda pediu que as pessoas não se encaminhem às praias do Litoral Norte, Sul e da Baixada Santista. “Nenhum acesso está permitido, foi uma determinação do governo de São Paulo e dos prefeitos e prefeitas do litoral”, disse.

Doria iniciou a coletiva com uma fala sobre “milicias digitais”, e do chamado gabinete do ódio que estaria atacando importantes figuras da saúde brasileira, caso do cardiologista Roberto Kalil Filho e o Ministro da Saúde, Henrique Mandetta.