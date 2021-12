Dados preliminares indicam que ômicron causa sintomas leves de Covid-19

A especialista em saúde pública Harsha Somaroo, da Universidade de Witwatersrand, da África do Sul, faz parte do time de cientistas que analisa os dados colhidos em Gauteng, província do país onde foram identificados alguns dos primeiros casos de Covid-19 causados pela variante ômicron. Abaixo, os principais achados até agora, relatados por ela no site TheConversation (portal de publicação de artigos de todas as áreas da ciência).

– Em quatro semanas epidemiológicas (13 de novembro a 4 de dezembro), houve aumento exponencial de novos casos. Oficialmente, Gauteng entrou na quarta onde de Covid-19 no dia primeiro de dezembro.

– A taxa de crescimento de casos foi significativamente mais elevada comparada às registradas em qualquer outro período da pandemia na província. Os níveis de aumentos semanais de casos no período analisado foram de 71%, 34%, 379% e 272%, respectivamente.

– Os índices de testes positivos foram de 1,4%, 5%, 19% e 34%

– A elevação está associada à circulação da ômicron na localidade, indicando que a cepa é altamente transmissível

Continua após a publicidade

– Para apurar a severidade das infecções provocadas pela cepa, estão sendo monitorados dois índices: hospitalização e excesso de óbitos (mortes acima do número esperado na região para o período)

– Tanto as taxas de internações quanto as de excesso de mortes são mais baixas do que o esperado considerando os níveis de progressão de novos casos

– Os dados sugerem, portanto, que a variante causa sintomas menos graves

– Alguns pacientes foram internados em razão de outras doenças e só tiveram a Covid-19 diagnosticada nos testes realizados antes da hospitalização

– A média de permanência no hospital nas quatro semanas analisadas também foi menor em relação ao período anterior à chegada da ômicron

– Além disso, o total de pacientes admitidos em UTI foi mais baixo (5,6% contra 9%), assim como a proporção de pacientes que necessitaram de oxigenação suplementar (19.4% contra 43.1%) ou de ventilação mecânica (1.4% contra 8.2%)