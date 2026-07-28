Da mama para o pulmão: tratamento ganha nova indicação aprovada pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova indicação para o Datroway® (datopotamabe deruxtecana). O medicamento, que já era autorizado para o tratamento de alguns casos de câncer de mama, agora também poderá ser utilizado em pacientes adultos com um tipo específico de câncer de pulmão avançado.

A decisão foi publicada na segunda-feira, 27, no Diário Oficial da União. A nova indicação é voltada para pacientes adultos com câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC), o subtipo responsável por cerca de 85% dos diagnósticos da doença. O tratamento se aplica aos casos em que o tumor já está localmente avançado ou se espalhou para outras partes do corpo (metástase).

Além disso, os pacientes precisam apresentar uma alteração genética chamada mutação no EGFR, um gene que participa do crescimento e da multiplicação das células. Em alguns tumores, essa mutação faz com que o câncer se desenvolva de forma descontrolada. Por isso, esses pacientes costumam receber, como primeiro tratamento, medicamentos desenvolvidos especificamente para bloquear essa alteração.

O Datroway, porém, não será usado como terapia inicial. A aprovação da Anvisa contempla pacientes que já passaram pelo tratamento com esses medicamentos direcionados ao EGFR e também por quimioterapia à base de platina, mas cuja doença continuou progredindo.

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Esse é um dos principais desafios no tratamento do câncer de pulmão. Embora as terapias-alvo tenham melhorado significativamente o prognóstico de muitos pacientes com mutação no EGFR, elas deixam de funcionar com o tempo em parte dos casos. Quando isso acontece, as alternativas terapêuticas disponíveis costumam oferecer benefício clínico limitado.

É justamente nesse cenário que a nova indicação do Datroway pode ampliar as opções de tratamento. O medicamento, produzido pela Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda., já tinha registro no Brasil para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama. Agora, passa a integrar também o arsenal terapêutico para um grupo específico de pessoas com câncer de pulmão avançado.

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A autorização da nova indicação foi publicada na Resolução nº 2.871/2026, no Diário Oficial da União.