‘Crianças têm que ser preservadas de exemplos criminosos’, dizem pediatras

Um dia depois dos atos terroristas de bolsonaristas nos prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo, 8, entidades de saúde e associações médicas emitiram notas de repúdio às invasões e com destaque para a defesa da democracia. Em um comunicado incisivo, que classificou o ocorrido como “atos vergonhosos, violentos e antidemocráticos”, a Sociedade Brasileira de Pediatria relembrou os impactos negativos das ações de vandalismo para a população infantojuvenil. Outras associações destacaram a depredação do patrimônio público e cobraram a punição dos financiadores das mobilizações golpistas.

“Nossas crianças e adolescentes, que representam o futuro, têm que ser cuidadas e preservadas de exemplos espúrios e criminosos como os de hoje em Brasília. Por elas, não podemos aceitar a impunidade, tampouco apoio ou leniência”, afirmaram os pediatras.

A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) expressou indignação pelos danos materiais, mas relembrou que houve também a destruição de patrimônio imaterial, histórico e cultural, que são irreparáveis. “A Asbai manifesta também seu desejo de ver responsabilizados o maior número possível de indivíduos que perpetraram tais atrocidades, principalmente aqueles que as financiaram e organizaram.”

A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) chamou o grupo que atacou os prédios de “facção” e relembrou os prejuízos das fake news sobre a pandemia, disseminadas pelos apoiadores de atos golpistas, para a saúde pública. “Enquanto tratava a Covid-19 como gripezinha e ‘vendia’ poções sem base científica de morte anunciada, a cloroquina, essa facção somou, à sua extensa lista de crimes recentes, o óbito 700 mil brasileiros.”

A Sociedade Brasileira de Patologia destacou que “democracia é construir, não destruir”. O tema também foi abordado pela Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVac): “A democracia é condição fundamental para a garantia do direito à saúde e imprescindível para que o Brasil avance nas questões sociais e econômicas”.

Houve manifestação ainda do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindiHosp), que representa instituições privadas, da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), e do Fórum de Dirigentes de Agências Reguladoras Federais, que reúne entidades como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

