Crianças produzem menos anticorpos contra novo coronavírus que adultos

Um estudo australiano demonstrou que crianças infectadas pelo vírus causador da Covid-19 têm menos propensão a produzir anticorpos contra o novo coronavírus do que os adultos, embora tenham níveis de vírus no organismo e sintomas semelhantes. Segundo os pesquisadores, o achado é mais uma evidência de que as crianças apresentam uma resposta imune inicial mais forte e têm a capacidade de eliminar a infecção de forma mais rápida do que quando o processo ocorre com adultos.

A pesquisa, publicada no periódico JAMA Network Open, analisou 57 crianças com idade média de 4 anos e 51 adultos de 37 anos com resultados positivos para SARS-CoV-2 no período de 10 de maio a 28 de outubro de 2020 assintomáticos ou sintomas leves, como febre e dor de cabeça. Foram coletadas amostras do nariz e da garganta dos participantes, além de coleta de sangue.

Os pesquisadores observaram que, embora tivessem cargas virais semelhantes, somente 37% das crianças produziam anticorpos para SARS-CoV-2, enquanto 76% dos adultos desenvolveram a proteção.

Uma preocupação dos cientistas, mas que ainda precisa ser investigada, é se a menor produção de anticorpos pode representar um risco maior para reinfecção.

