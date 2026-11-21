Uma criança com idade entre 0 e 4 anos morreu de sarampo na Virgínia, informou o Departamento de Saúde do estado na sexta-feira, 20. É a primeira morte pela doença registrada no estado em 2026 e eleva para doze o total nos Estados Unidos este ano, segundo as secretarias estaduais de saúde. Também houve óbitos em Nova York, na Pensilvânia e em Wisconsin.

O órgão não divulgou a idade exata nem outros detalhes, para preservar a privacidade da família. Em nota, afirmou que houve aumento recente da circulação do vírus em algumas áreas da Virgínia e pediu que a população se proteja para evitar novas tragédias.

O caso ocorre poucos dias depois de a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) anunciar que os Estados Unidos perderam o certificado de país livre do sarampo, obtido em 2000. O status é perdido quando a mesma linhagem do vírus circula de forma contínua por mais de doze meses. México e Bolívia também deixaram de ter o certificado.

Segundo o CDC, a agência de saúde americana, o país soma 5 838 casos confirmados neste ano, em quase todos os estados. A maioria foi registrada em crianças e adolescentes de até 19 anos, e cerca de uma em cada seis crianças com menos de 5 anos infectadas precisou ser hospitalizada. Em 96% dos casos, o paciente não era vacinado ou tinha situação vacinal desconhecida. Outros 2% haviam recebido uma dose e 2%, as duas.

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A cobertura vacinal vem em queda. Entre alunos do jardim de infância, a taxa de imunização com a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, foi de 92,5% no ano letivo 2024-2025, ante 95,2% em 2019-2020. A Opas defende que a meta é manter 95% de cobertura com duas doses. O CDC recomenda a primeira dose entre 12 e 15 meses e a segunda entre 4 e 6 anos. Uma dose tem 93% de eficácia contra a doença, e duas chegam a 97%.