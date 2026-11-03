Criança é a primeira vítima fatal do sarampo em Nova York em 30 anos

O último registro de morte por sarampo em Nova York havia sido no início da década de 1990. A data foi atualizada nesta segunda-feira, 2, quando autoridades estaduais anunciaram o óbito de uma criança que contraiu a doença. O caso aconteceu no condado de Lewis, localizado no norte do estado.

Uma nota conjunta publicada pelo Departamento de Saúde do Estado de Nova York e pelo Departamento de Saúde Pública do Condado de Lewis não informa se a criança havia sido vacinada, mas reforça aos nova-iorquinos a importância da vacinação. “Instamos os nova-iorquinos a garantirem que suas vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR) estejam em dia e a conversarem com seu profissional de saúde sobre as imunizações”, diz o texto, que não oferece mais detalhes sobre o caso.

A notícia surge quatro semanas depois de a governadora Kathy Hochul ter declarado estado de emergência em Nova York, diante do avanço do surto de sarampo em diferentes regiões do estado e em áreas vizinhas. Até 24 de outubro, foram registrados 178 casos da doença, sendo 170 no estado de Nova York e oito na cidade de Nova York, a mais populosa dos Estados Unidos.

Em publicação no X, Hochul disse estar “com o coração partido” e afirmou que o caso é um “lembrete devastador”, relacionando o óbito às políticas da administração Trump, que, disse ela, prejudicaram a confiança do público nas vacinas pediátricas.

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“Estou de coração partido ao saber que uma criança no condado de Lewis morreu de sarampo. Meu coração está com a família deles e com todos que os conheciam e amavam. Esta é a primeira morte relacionada ao sarampo em Nova York em 30 anos, um lembrete devastador do que está em jogo quando Washington deliberadamente erode décadas de progresso na proteção dos americanos contra doenças evitáveis“, escreveu. “A vacinação continua sendo nossa melhor proteção contra o coração partido de outra família perdendo uma criança para o sarampo”.

Embora os EUA tenham eliminado a transmissão doméstica do sarampo em 2000, a taxa de vacinação contra a doença caiu nos últimos anos para menos de 95%, que é a cobertura necessária para prevenir surtos.

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Entre crianças americanas no jardim de infância, a proporção com as duas doses recomendadas da vacina tríplice viral caiu de 95,2% no ano letivo de 2019–2020 para 92,4% em 2025–2026. Isso significa que cerca de 280 mil crianças nessa faixa etária ficaram sem a proteção adequada.

A queda ocorre em meio a um contexto de desinformação e disputa política. Autoridades de saúde do governo Trump, incluindo o Secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr. , questionaram em várias ocasiões a segurança comprovada das vacinas. Também houve corte no financiamento de iniciativas locais para melhorar os índices de vacinação.

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Com a declaração de estado de emergência, Nova York ampliou o número de pessoas elegíveis para administrar vacinas contra o sarampo, que agora inclui paramédicos, parteiras e outros.

Em comunicado, o Departamento de Saúde lembrou que as orientações emitidas durante o surto atual recomendam que bebês com 6 meses ou mais recebam uma dose precoce da vacina MMR (conhecida no Brasil como tríplice viral) para proteção antes de viagens ou se estiverem em risco de exposição, como por exemplo, residindo em uma comunidade com transmissão de sarampo.

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Doença altamente contagiosa, o sarampo é causado por vírus e tem como principal manifestação o aparecimento de manchas vermelhas no corpo. Outros sintomas são febre alta, tosse seca, irritação nos olhos, mal-estar intenso e nariz entupido ou escorrendo. Pneumonia, encefalite (inflamação no cérebro) e a morte são os desfechos mais graves da infecção.

A circulação do vírus propicia o aparecimento de surtos entre pessoas não vacinadas, de modo que um indivíduo infectado é capaz de transmitir a doença para até 18 pessoas, de acordo com a Opas. No Brasil, a vacina contra a doença é ofertada gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).