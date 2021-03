Covid: Saúde suspende alterações em sistema após relatos de subnotificação

O Ministério da Saúde afirmou por meio de nota nesta quarta-feira, 3, que suspendeu as alterações feitas no portal Sivep-Gripe, fundamental para o registros de Covid-19 no país. A atualização, disseram secretarias de Saúde, estaria dificultando o trabalho dos municípios em alimentar o sistema com registros de casos fatais da doença.

De acordo com a pasta, foi suspenso o preenchimento obrigatório de alguns campos de identificação — número do CPF ou do Cartão Nacional do SUS, e se o cidadão for de nacionalidade estrangeira. “A medida foi realizada após solicitação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) pela ausência de comunicado aos estados e municípios em tempo oportuno”, diz o documento. Essas informações não eram obrigatórias anteriormente e, portanto, sua fixação como fundamentais causou dificuldade na disponibilização de dados por parte das pastas de saúde regionais.

A obrigatoriedade — agora suspensa — de preenchimento de novos campos de identificação causou um represamento de dados no estado de São Paulo. Os 281 óbitos registrados nas últimas 24 são 72% menores do que o registro diário aferido no dia anterior e, portanto, não refletem a realidade da região.

O Ministério da Saúde também esclareceu que, desde ontem, foi observada uma instabilidade no Sivep-Gripe relacionada às atualizações do sistema.