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O Rio de Janeiro entrou em alerta para casos graves de síndrome respiratória associados à covid-19. O avanço coincide com a predominância da linhagem PJ.2.1, sob monitoramento da OMS por alta transmissibilidade. Entenda os riscos e veja as orientações para vacinação.

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O estado do Rio de Janeiro registra nível de alerta para casos graves de doenças respiratórias e o cenário tem relação com episódios de covid-19, segundo a nova edição do Boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, 19. O levantamento aponta que a alta coincide com a maior detecção da linhagem PJ.2.1, citada hoje em documento da Organização Mundial da Saúde (OMS) como variante sob monitoramento por seu crescimento na região das Américas.

De acordo com o boletim, foi detectado um aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia. O movimento também é observado no Distrito Federal.

No Rio de Janeiro, o número de novos casos graves está em nível de alerta, cenário que tem relação não só com a covid, mas com o vírus da gripe (influenza A e B) e o metapneumovírus. Os dados se referem ao período de 8 a 14 de novembro.

Os pesquisadores observaram que a alta de episódios no Rio de Janeiro coincidiu com o crescimento da frequência de registros da linhagem PJ.2.1, principalmente na capital.

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Essa variante é considerada potencialmente mais transmissível e uma análise Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) mostrou que ela é predominante na capital fluminense, correspondendo a 58% dos genomas sequenciados.

“Dados preliminares indicam que, até o momento, não há evidências de escape vacinal associado à PJ.2.1. Portanto, as vacinas disponíveis continuam sendo a principal forma de proteção contra as formas graves da doença”, disse, à Agência Fiocruz de Notícias, a pesquisadora Tatiana Portella, do Boletim InfoGripe, que é conduzido pelo Programa de Computação Científica (Procc/Fiocruz).

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Essa linhagem já foi identificada no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

Variante sob monitoramento

Em documento de avaliação de risco, a OMS classificou a linhagem PJ.2.1 como uma variante sob monitoramento. Este status coloca a cepa em observação prioritária para checar se ela representa algum tipo de ameaça.

Até momento, a variante, detectada pela primeira vez em maio deste ano no Canadá, se enquadra em risco baixo para a saúde pública global.

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“Os dados clínicos comparativos são insuficientes para determinar se a PJ.2.1 está associada ao aumento da gravidade da doença”, diz o relatório.

Veja quem deve se vacinar contra a covid

Desde a chegada dos imunizantes, ainda quando o mundo sofria com a pandemia de covid-19, é um consenso que a vacinação é a melhor estratégia para evitar hospitalização e mortes pela doença.

A vacina é oferecida gratuitamente em postos de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: 3 doses

3 doses Gestantes: uma dose em cada gravidez

uma dose em cada gravidez Idosos e pessoas imunocomprometidas: uma dose a cada seis meses

uma dose a cada seis meses Pessoas que vivem com deficiência permanente ou com comorbidades: uma dose por ano

uma dose por ano População de 5 a 59 anos ainda não vacinada: 1 dose