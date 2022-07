Covid matou mais crianças de até 3 anos do que soma de outras 14 doenças

Nos dois primeiros anos da pandemia de Covid-19, a doença matou mais que o triplo de crianças de 6 meses a 3 anos de idade do que o conjunto de infecções preveníveis por vacina na última década. A constatação é do Observatório de Saúde na Infância – Observa Infância (Fiocruz/Unifase), que analisou a base de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).

No levantamento, os pesquisadores Patricia Boccolini e Cristiano Boccolini analisaram os óbitos por 14 doenças da Lista Brasileira de Mortes Evitáveis para menores de 5 anos, do Ministério da Saúde. Entre elas, estão; tétano, sarampo, rubéola, coqueluche e meningite meningocócica do tipo B.

No período de 2012 e 2021, o país contabilizou 144 mortes de crianças de 6 meses a 3 anos por alguma das doenças contidas na lista. “Já a Covid-19, em um período de dois anos, matou 539 crianças nessa faixa etária”, informou, em nota, a Fiocruz. Segundo a instituição, a população desta faixa etária representa duas em cada cinco mortes por Covid-19 entre menores de 5 anos nos dois primeiros anos da pandemia.

No Brasil, a vacinação contra a Covid-19 está autorizada para a população acima de 3 anos com a CoronaVac – por causa dos baixos estoques, a recomendação do Ministério da Saúde é de os estados vacinem primeiro as imunocomprometidas – e crianças com mais de 5 anos podem receber o imunizante da Pfizer. Ainda não há vacinas liberadas para crianças com menos de 3 anos.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

Continua após a publicidade