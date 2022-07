Covid longa pode provocar problemas de ejaculação e perda de cabelo

Queda de cabelo, diminuição da libido e dificuldades de ejaculação podem ser sintomas não reconhecidos da Covid longa, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) define como um conjunto de 33 sintomas, que geralmente se desenvolvem sem explicação dentro de três meses após a infecção pelo SARS-CoV-2. É o que sugere um estudo publicado pela revista Nature Medicine, que analisou 2,4 milhões de registros eletrônicos de saúde no Reino Unido.

“Exploramos o efeito da Covid-19 em 115 sintomas, dos quais encontramos 62 significativamente associados à doença em 12 semanas após a infecção”, diz Anuradhaa Subramanian, pesquisadora da Universidade de Birmingham, responsável pelo levantamento. “Alguns desses novos sintomas, como a redução da libido, disfunção sexual e queda de cabelo, são novos. Eles não haviam sido atribuídos à Covid longa antes”, completa.

Os estudos sobre a Covid longa variam em sua definição, mas geralmente sugerem que ela afeta cerca de 5 a 20% das pessoas que tiveram Covid-19 e abrange uma gama mais ampla de sintomas do que é oficialmente reconhecido pela OMS.

No levantamento, Subramanian e outros pesquisadores analisaram os registros de saúde de 486.149 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 entre janeiro de 2020 e abril de 2021, não hospitalizadas, no período em que a variante alfa era dominante no Reino Unido. Esses registros de atenção primária foram comparados com os de cerca de 1,9 milhão de pessoas que testaram negativo para a doença. Assim, os participantes foram pareados por uma série de fatores, incluindo idade, sexo, etnia, status socioeconômico, tabagismo, índice de massa corporal e quaisquer outras condições de saúde, como pressão alta.

Os voluntários que testaram positivo eram mais propensos a relatar qualquer um dos 62 sintomas do estudo pelo menos 12 semanas após a infecção, em comparação com aqueles que testaram negativo. Esses sintomas incluíam perda de cabelo, diminuição da libido e dificuldades de ejaculação. “Além da ejaculação precoce, tardia e retrógrada (quando o sêmen entra na bexiga em vez de sair do pênis), nossa definição inclui ejaculação dolorosa e medo da ejaculação”, diz Subramanian.

Já a perda de cabelo pela Covid longa ainda não está tão clara, mas pode ser desencadeada por outras infecções, como gripe sazonal e estresse. “Quando seu corpo está em estado estressante, pode resultar no crescimento de novos cabelos, o que, paradoxalmente, faz com que os cabelos existentes caiam”, explica Shamil Haroon, da Universidade de Birmingham. “Esta é uma condição chamada eflúvio telógeno. Não é como um único pedaço de cabelo, mas sim uma espécie de perda de cabelo generalizada, um mecanismo potencial relacionado à Covid”.

Problemas com ejaculação e diminuição da libido são comuns em outras condições crônicas, como diabetes, mas como se dá exatamente a disfunção sexual após uma infecção viral não é bem compreendida. “Pessoas com outras doenças crônicas frequentemente experimentam disfunção sexual e encontramos o mesmo com a Covid-19”, diz Haroon.

A análise da equipe também revelou que pessoas com Covid longa tendem a apresentar pelo menos três tipos de sintomas. Os mais comuns incluem fadiga, erupção cutânea e dor, que juntos afetaram cerca de 80% dos participantes que tiveram Covid-19. Mais de um paciente em cada 10, cerca de 14,2%, apresentou sintomas cognitivos, incluindo depressão, ansiedade, insônia e confusão mental. E 5,8% dos participantes tiveram problemas respiratórios, como tosse, falta de ar e chiado no peito. “Capturar toda a amplitude de sintomas da Covid longa e entender seus diferentes tipos pode ajudar os médicos a desenvolverem melhores planos de tratamento para a doença”, finaliza o especialista.

