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O Ministério da Saúde enviou mais de 1,4 milhão de doses da vacina contra a covid-19 para dez estados, reforçando a imunização diante do aumento de casos da doença no país. A ação visa garantir estoques para públicos prioritários, complementando a distribuição mensal. Apesar do crescimento nas infecções, os casos graves de covid permanecem em níveis de baixo risco. A vacinação é a principal forma de prevenção.

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Uma remessa com mais de 1 milhão e 410 mil doses da vacina contra a covid-19 será enviada pelo Ministério da Saúde para reforçar a imunização em dez estados. O país enfrenta alta de casos da doença causada pelo vírus Sars-CoV-2 e já registrou, neste ano, 118.920 episódios.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 16, e a pasta informou que a decisão foi tomada após uma consulta às secretarias estaduais. A oferta tem como objetivo reforçar os estoques locais para “garantir a continuidade da vacinação dos públicos prioritários”.

“A ação complementa a distribuição mensal de vacinas, realizada conforme as solicitações das secretarias estaduais de Saúde, considerando as necessidades e demandas locais”, explicou, em nota. A entrega será feita de forma gradual, de acordo com a capacidade de recebimento de cada estado.

Veja os estados que vão receber doses adicionais contra covid

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São Paulo: 500 mil doses

Rio de Janeiro: 350 mil, das quais 150 mil foram destinadas à capital

Minas Gerais: 290 mil

Rio Grande do Sul: 140 mil doses

Paraná: 50 mil

Piauí: 20,4 mil

Mato Grosso do Sul: 18 mil

Espírito Santo: 17 mil

Alagoas: 20 mil

Tocantins: 5 mil

De acordo com o boletim epidemiológico com dados até 9 de novembro, os registros de casos graves de covid continuam em níveis de baixo risco no país e os sinais de crescimento das infecções permanecem no Distrito Federal e em 17 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

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“Nos dados dos laboratórios privados, continuamos a ver um aumento, já bastante significativo, da positividade para o Sars-CoV-2. Essa tendência de aumento está ocorrendo há dez semanas”, diz o boletim. “É um aumento, até o momento, similar ao acontecido no segundo semestre dos anos anteriores, mas já superior aos valores de 2025.”

Vacinação contra a covid

Desde a chegada dos imunizantes, ainda quando o mundo sofria com a pandemia de covid-19, é um consenso que a vacinação é a melhor estratégia para evitar hospitalização e mortes pela doença.

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“A principal forma de prevenção contra a covid-19 é a vacinação, oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde)”, diz, em nota, o ministério. “Em 2026, até o momento, mais de 22,9 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 foram distribuídas no Brasil e mais de 7,6 milhões foram aplicadas. O repasse aos municípios é de responsabilidade dos estados.”

Veja quem deve se vacinar contra a covid

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: 3 doses

3 doses Gestantes: uma dose em cada gravidez

uma dose em cada gravidez Idosos: uma dose a cada seis meses

uma dose a cada seis meses Pessoas imunocomprometidas, que vivem com deficiência permanente ou com comorbidades: uma dose por ano

uma dose por ano População de 5 a 59 anos ainda não vacinada: 1 dose