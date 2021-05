Covid: com 67% dos adultos vacinados, Reino Unido tem 2 mortes em 24 horas

Após mais de dois terços da população adulta ter sido vacinada com ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19, o Reino Unido registrou duas mortes pela infecção nas últimas 24 horas. Trata-se de um número que representa uma queda de 99.8% em comparação ao contabilizado em 17 de janeiro, auge da pandemia na região, com 1.358 óbitos ocorridos ao longo de um dia.

A média divulgada neste domingo, 9, está próximo ao que era visto quando a pandemia foi deflagrada, em março do ano passado, e segue o ritmo de queda da letalidade assumido pela região nos últimos meses. Esses dados de mortes causados pela doença consideram somente as pessoas que testaram positivo para Covid-19 nos últimos 28 dias, diz o informativo local. O total de óbitos no país é de 127.605 registros.

De acordo com dados locais, o número de pessoas com duas doses de vacinas aplicadas e, portanto, com esquema vacinal completo, chega a 32%.

O Reino Unido iniciou a vacinação em dezembro de 2020 com o imunizante da Pfizer e, de lá para cá, concedeu aval de uso também para o imunizante do consórcio montado entre a Universidade de Oxford junto à farmacêutica AstraZeneca e, por fim, também deu aval positivo à vacina americana da Moderna.

Ao longo da pandemia, o país também realizou importantes períodos de lockdown para barrar o contágio do novo coronavírus.