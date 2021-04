Covid: Apesar do alto índice, Brasil registra 1ª queda nas mortes no ano

A situação da pandemia no Brasil ainda é preocupante e apresenta números bem maiores do que os vistos em todo o ano de 2020. Porém, o número de mortes começa a arrefecer. Pela primeira vez desde novembro, o país apresentou uma queda na média móvel de mortes por Covid-19 em relação às últimas duas semanas. O número registrado neste sábado, 24, foi de 2.544,9: uma diminuição de 15,7%.

Os epidemiologistas trabalham com uma redução de 15% para considerar o movimento de queda consistente. Qualquer variação inferior a este número mostra que a situação ainda é estável. Nos últimos meses, o Brasil apresentou uma alta significativa e passou de uma média na casa das 300 mortes diárias em novembro para mais de 3.000 – os valores recordes, registrados em março e abril.

Há duas semanas, no último dia 10, o Brasil registrou uma média móvel de mortes de 3.020,1, a quinta maior marca de toda a pandemia. Apesar de apresentar pela primeira vez uma queda em 2021, o índice de 2.544,9 no dia ainda é 2,5 vezes maior do que o maior número do ano passado: 1096,7, em 25 de julho.

Neste sábado, o Ministério da Saúde informa que o país teve 71.137 novas pessoas infectadas pelo coronavírus e 3.076 mortes. Ao todo, são 14.308.215 contaminados e 389.492 óbitos.