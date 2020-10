Covid-19: Vídeo mostra como acontece a contaminação em lugares públicos

Atualizado em 20 out 2020, 13h19 - Publicado em 20 out 2020, 12h53

Por Da Redação - Atualizado em 20 out 2020, 13h19 - Publicado em 20 out 2020, 12h53

Um vídeo produzido no Fugaku, o computador japonês mais rápido do mundo, demonstrou como o novo coronavírus se espalha durante uma conversa entre pessoas sentadas em uma mesa de um estabelecimento público. A simulação, publicada pela rede de televisão japonesa Nippon News, mostra como as partículas do vírus viajam pelo ar e atingem quem está a até 2 metros de distância de um indivíduo infectado.

O estudo realizado pela Universidade de Kobe, na cidade homônima situada na baía de Osaka, revela que em uma mesa de um restaurante ou de um bar, uma conversa sem máscara faz o vírus circular e atingir pessoas que estão à frente, ao lado e até na diagonal.

De acordo com a simulação, quando alguém infectado pelo novo coronavírus fala com uma pessoa a sua frente na mesa, 5% das partículas expelidas pela boca a alcançam. Com alguém na diagonal, a chance de infecção é um quarto menor. A situação é pior com alguém lado a lado: mais de 25% das gotículas atingem o indivíduo. A porcentagem aumenta quanto maior for a umidade relativa do ar no local.

A pesquisa reforça o uso das máscaras em lugares públicos. Os pesquisadores japoneses recomendam que os frequentadores de restaurantes, lanchonetes e bares utilizem a medida de proteção enquanto estão conversando e só as tirem para fazer as refeições.

Assista ao vídeo da simulação: