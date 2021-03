Covid-19: vacinação acelera 55% em sete dias, mas ainda é lenta

Aos poucos, a vacinação contra Covid-19 no Brasil começa a ganhar necessária velocidade. Considerando o intervalo de sete dias entre 18 e 25 de março, o ritmo de vacinação no país aumentou em 55% — chegando a 506.200 aplicações.

Trata-se da primeira vez que a vacinação no país ultrapassa, em médias móveis, a marca de 500.000 aplicações diárias. As informações são do portal Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford.

LEIA TAMBÉM

O volume, porém, ainda está abaixo da meta diária de 1 milhão de doses fixada pelo novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A taxa, inclusive, sempre foi anunciada por especialistas em imunização como um limiar acelerado porém absolutamente realizável para o programa de vacinação no país, uma vez que médias parecidas são praticadas na campanha anual de vacinação contra o vírus da gripe.

A imunização no país é mantida por dois antígenos: a CoronaVac, da farmacêutica chinesa Sinovac Life Science, e a vacina de Oxford, desenvolvida pela universidade no Reino Unido com o laboratório AstraZeneca.

Confira o avanço da vacinação no país: