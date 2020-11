Covid-19: Vacina de Oxford induz resposta imune em idosos

A vacina contra a Covid-19 produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca mostrou segurança e induziu uma forte resposta imunológica em adultos e idosos com mais de 70 anos durante a fase 2 de testes. Os resultados foram publicados nesta quinta-feira, 19, na revista científica The Lancet.

Os primeiros resultados já haviam sido anunciados no fim de outubro, mas só agora foram validados, após passar pela revisão da comunidade científica. Ao todo, 560 pessoas saudáveis participaram dos estudos, sendo 240 com mais de 70 anos. Nesta fase da pesquisa, os cientistas verificam se o imunizante é capaz de gerar uma resposta imune do corpo para combater a infecção. Nenhuma reação adversa grave foi registrada.

Segundo o coautor do estudo, Maheshi Ramasamy, o resultado é animador. “As respostas robustas de anticorpos e células T vistas em pessoas mais velhas em nosso estudo são encorajadoras. Esperamos que isso signifique que nossa vacina ajudará a proteger algumas das pessoas mais vulneráveis da sociedade, mas mais pesquisas serão necessárias antes que possamos ter certeza”, disse.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

O fármaco de Oxford é um dos quatro que estão em testes de fase 3 no Brasil, sob coordenação da Fiocruz.