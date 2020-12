Covid-19: vacina da Moderna deve começar a ser aplicada amanhã nos EUA

Estão previstas para a próxima segunda-feira, 21, pela manhã, as primeiras aplicações nos Estados Unidos com a vacina contra Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica americana Moderna. A previsão foi dada pelo chefe da força-tarefa do governo americano para o desenvolvimento de antígenos contra o coronavírus, Moncef Slaoui.

A informação foi dada ao longo de uma entrevista à rede CNN neste domingo, 20. O imunizante da Moderna apresentou dados de segurança e eficácia em 94,1%. O último aval necessário para aplicação emergencial do antígeno ocorreu também neste domingo. A liberação foi concedida pelo Centro de Controle de Doenças (CDC) após parecer positivo de um comitê consultivo. A autorização por parte da agência de saúde local, FDA, ocorreu na sexta-feira, 18.

Trata-se do segundo imunizante a ser usado em caráter emergencial no país. O primeiro, desenvolvido pela americana Pfizer em parceria com a empresa de biotecnologia BioNTech começou a ser aplicado nos norte-americanos na última segunda-feira, 14.

A vacina da Moderna pode ser armazenada a 20 graus negativos, enquanto a da Pfizer/BioNTech deve ser armazenada a 70 graus negativos, exigindo que esta última desenvolva caixas refrigeradas para transporte.

Com AFP.