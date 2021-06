Covid-19: universidade desenvolve vacina que dispensa o uso de agulha

Pesquisadores da Universidade de Queensland, na Australia, apresentaram resultados iniciais de um estudo pré-clínico para vacina contra Covid-19 em formato incomum: utilizando um tipo de adesivo cutâneo inserido de maneira indolor por meio de um aplicador. Os detalhes do desenvolvimento do imunizante foram publicados em um artigo na plataforma BioRVix. O estudo está em pré-print, o que significa que ainda não foi analisado por outros especialistas médicos. O documento aponta que a proteção contra a doença se daria com apenas uma dose.

Apesar da vacina ter sido desenvolvida com referência em uma cepa da doença detectada em Wuhan, o primeiro epicentro da Covid-19, na China, os pesquisadores informaram que é possível indicar que há efetividade para neutralizar a cepa do Reino Unido e da África do Sul, e que há potencial de proteção de outras variantes. Os testes foram realizados em camundongos. E, seguindo o caminho necessário para aprovação em agências reguladoras ao redor do mundo, deve ser testado em humanos. A vacina é baseada na proteína Spike do vírus, responsável por sua entrada nas células.

A empresa Vaxxas, também envolvida no estudo, trabalha na plataforma inovadora aplicação do imunizante. Neste caso, trata-se de um aplicador na pele que leva 5.000 pontinhas microscópicas a distribuir a vacina na pele.

Os pesquisadores ainda ressaltaram a resistência da vacina fora de ambiente refrigerado. O antígeno apresentou boa durabilidade de pelo menos 30 dias a 25 graus e uma semana a 40 graus.