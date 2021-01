Covid-19: Testes com a vacina Covaxx começarão no Brasil em março

A Covaxx, vacina para a Covid-19 que está sob a gestão da biofarmacêutica americana United Biomedical, deve começar a ter voluntários brasileiros recrutados no próximo mês de março. O estudo de fases 2 e 3 será coordenado pelo laboratório Dasa, especializado em medicina diagnóstica.

Serão 12.000 voluntários, um número quatro vezes maior do que o inicialmente pensado — 3.000. O estudo terá um adendo inovador em comparação a outros que já rodaram no Brasil: os voluntários farão teste molecular do tipo RT- PCR, com coleta de saliva, todas as semanas. Isso quer dizer que será possível monitorar as evoluções de graves a assintomáticas entre os participantes. Essa mudança permitirá uma visão mais apurada da eficácia do medicamento.

Por tratar-se de uma vacina de segunda geração, isto é, que vem depois dessas primeiras candidatas que já buscam uso emergencial no país, é esperado que a validação de seus resultados se dê no início de 2022.

Outros países devem participar dos estudos de fase final, a exemplo de Índia, Guatemala e, provavelmente, Estados Unidos. Os testes de fase 1 foram registrados em Taiwan.

Em entrevista a VEJA no mês de novembro de 2020, o diretor médico da Dasa, Gustavo Campana, esclareceu que estudo brasileiro deve recrutar adultos e idosos com e sem comorbidades para a Covid-19. Ainda não está definido se as análises estarão restritas aos profissionais da saúde, mas haverá um recorte exclusivo para pessoas com grande exposição ao vírus, como profissionais de área de segurança.

