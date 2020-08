Covid-19: SP receberá 15 milhões de doses da vacina chinesa até dezembro

O diretor do Instituto Butantan Dimas Covas afirmou à reportagem de VEJA que as 15 milhões de primeiras doses da vacina chinesa, desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech em parceria com o centro de saúde brasileiro, deverão chegar até o final deste ano em São Paulo.

A divisão dos lotes está prevista para desembarcar no país a partir de outubro, com 5 milhões a cada mês, até dezembro. Essas doses iniciais serão despachadas já dentro de seringas e estarão prontas para uso.

Haverá ainda a entrega do material da vacina de forma concentrada, que necessitará de formulação e envase do Butantan. A aplicação dessas doses apenas ocorrerá, no entanto, após a confirmação da eficácia do medicamento e liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Instituto espera que tudo ocorra até dezembro de 2020. Ao todo, há a capacidade do centro de excelência em vacinas paulista para produzir 120 milhões de doses até dezembro de 2021.

