Covid-19: seis estados e o DF estão acima da média nacional de vacinação

Nesta sexta-feira, 19, o Brasil chegou à media de 5,4% pessoas vacinadas com ao menos uma dose de imunizantes contra a Covid-19. Os estados do Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo e o Distrito Federal estão acima dessa média (confira a porcentagem e as quantidades aplicadas no quadro abaixo).

Na dianteira está o Amazonas, com 9,2% de vacinados. O estado tomou a dianteira sobretudo porque recebeu cotas extras de imunizantes enviadas pelo Ministério de Saúde em decorrência do colapso do sistema de saúde causado pela nova variante P1, surgida na região. Em seguida vem São Paulo, com 7,2% da população vacinada.

O programa de vacinação, porém, terá um importante avanço no próximo mês de abril, para quando está prevista a entrega de cerca de 50 milhões de doses, se for cumprido o cronograma previsto pelo Ministério da Saúde e pelas produtoras de vacinas. Porém ainda faltam avanços para que a quantidade plena disponibilizada possa chegar aos braços dos brasileiros. Isso porque parte desses imunizantes: como a Covaxin — do laboratório indiano Bharat Biotech — ainda não foram avalizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Confira o avanço da vacinação no país: