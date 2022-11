Covid-19: Saúde distribui doses para menores de 3 anos, com comorbidades

O Ministério da Saúde iniciou nesta quinta-feira, 10, a distribuição de 1 milhão de doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19, para crianças de seis meses a três anos, com comorbidades. “Os imunizantes da Pfizer devem ser enviados a todos os estados e ao Distrito Federal até sexta-feira, 11”, informou a pasta.

O anúncio casa com a nova alta de casos no país e com mais uma entrega do Instituto Butantan, com um milhão de doses da CoronaVac ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) para a vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19 no país. Com esse novo envio, o Butantan totaliza 112 milhões de doses encaminhadas desde o início da campanha de vacinação, em janeiro de 2021.

Tudo isso, no entanto, vem quase dois meses depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter aprovado a aplicação para essa faixa etária.

Na ocasião, a agência reguladora autorizou a imunização para todos os públicos, com ou sem comorbidades. No momento, porém, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação apenas para crianças entre seis meses e quatro anos que apresentem doenças que possam potencializar o risco à saúde

A imunização para essa mesma faixa etária sem comorbidades ainda está em discussão no ministério, que solicitou avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS (Conitec).

