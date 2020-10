Covid-19: São Paulo reduz em 19,9% os registros de novos casos em 15 dias

Ainda que na liderança de registros totais de óbitos e diagnósticos da Covid-19, o Estado de São Paulo apresenta uma importante retração de novos casos da doença de acordo com os dados oferecidos pela secretaria de saúde regional. Neste sábado, 10, foram aferidos 4483 novos diagnósticos positivos, de acordo com a média móvel semanal, um número 19,9% menor do que o aferido há duas semanas, de 5602 confirmações da doença no dia 26 de setembro.

Trata-se de uma tendência de queda, pois ultrapassa a variação de 15% para mais ou para menos, conforme o patamar de estabilidade para a manifestação do vírus, de acordo com especialistas em epidemiologia. Os registros de óbitos, por exemplo, encontram-se em estabilidade, já que não variaram dentro do limiar percentual. Os últimos dados apontam para 155 notificações diárias de casos fatais neste sábado, um número 4,5% mais alto do que o aferido no dia 26 de setembro.

Estes números são calculados com base nas médias móveis, um cálculo que considera os dados dos últimos sete dias somados e divididos por sete. Deste modo é possível avaliar o avanço ou desaceleração da pandemia, pois atenua-se os atrasos de notificações naturais ao final de semana.

Diante do bom desempenho dos dados epidemiológicos, parte do Estado de São Paulo reabrirá a partir da próxima semana uma série de atividades culturais como museus, teatros, bibliotecas e cinemas.