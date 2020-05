São Paulo pode ter feriadão de 6 dias a partir de quarta-feira

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 18, um projeto de lei para antecipar o feriado estadual do dia 9 de julho (Dia da Revolução Constitucionalista) para a próxima segunda-feira, 25. O objetivo é que a data seja emendada com a antecipação de feriados municipais de forma a criar um feriadão de seis dias e aumentar o isolamento social e conter a disseminação do coronavírus no estado.

De acordo com o governador João Doria, os índices são maiores em finais de semana e feriados. As medidas dependem de aprovação dos legislativos municipal e estadual. “Ficou claro que ao longo dos finais de semana e dos feriados, nos últimos 56 dias, nós temos índices mais elevados de isolamento e isto contribui para o controle da pandemia. Portanto, com essa decisão, nós teremos um período mais prolongado de feriados, e com isso, desejamos que possamos ter índices semelhantes aos demais feriados e finais de semana”, disse Doria em coletiva de imprensa.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

Na capital paulista, o feriadão teria início nesta quarta-feira 20 com a antecipação do feriado de Corpus Christi (11 de junho) e da Consciência Negra (20 de novembro) para esta quarta e quinta-feira 21. Já a sexta-feira 22 seria ponto facultativo. “Teríamos aí um período de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo onde a gente poderia atingir os índices que nós atingimos no dia de ontem, domingo, quando nós tivemos 56% de isolamento social aqui na cidade”, disse Bruno Covas, prefeito de São Paulo

Nas demais cidades, haverá uma recomendação do governo estadual para que as prefeituras antecipem feriados municipais para os dias 26 e 27 de maio, de modo a ampliar ainda mais o feriado prolongado. “Nós vamos recomendar que prefeitos de outros municípios da região metropolitana, e do interior do estado de São Paulo, possam igualmente avaliar com suas câmeras municipais a antecipação de feriados municipais para os dias que sucedem a esses feriados, ou seja, dias 26 e 27 de maio, quarta e quinta-feira da próxima semana”, disse Doria.

Continua após a publicidade

A medida busca ampliar o isolamento social sem a necessidade de decretar um lockdown. Na capital paulista, 90% dos leitos de UTI já estão ocupados. No estado, a taxa é de 69,8% e na Grande São Paulo de 89,3%. Atualmente, São Paulo tem 63.006 casos e 4.823 óbitos.