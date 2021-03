Covid-19: São Paulo anuncia vacinação de professores e policiais em abril

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 24 ,o cronograma de vacinação de trabalhadores da área da educação e profissionais de segurança pública.

Profissionais de segurança serão imunizados a partir de 5 de abril. Entram na lista membros da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, agentes de segurança e de escoltas penitenciárias. Membros das guardas municipais também serão vacinados. Trata-se de um grupo com 180.000 pessoas.

Os profissionais da educação, por sua vez, começarão a ser vacinados em 12 de abril. A etapa será dedicada aos que atuam da creche ao ensino médio e têm idade superior a 47 anos. Entram na lista professores, diretores, inspetores e profissionais que trabalham diretamente em instituições de ensino das redes municipais, estaduais e privadas de todo o estado. O grupo corresponde a 350.000 profissionais.

O programa do estado de São Paulo já aplicou doses em trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas, além dos idosos com idade acima dos 72 anos. A aplicação na faixa etária dos 69 aos 71 deve ser iniciada na próxima sexta-feira, 26. Um dia antes do previsto inicialmente.

Até agora, o estado já aplicou 5 milhões de unidades de imunizantes contra a doença, sendo 3,7 milhões primeiras doses e quase 1,3 milhões segundas doses.