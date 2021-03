Covid-19: São Paulo antecipa vacinação de pessoas com 68 anos

O governo do estado de São Paulo antecipou para sexta-feira, 2, a vacinação de pessoas com 68 anos. O inicio da aplicação das doses a esse grupo prioritário estava previsto para ocorrer somente a partir de segunda-feira, 5. Paulistas com essa faixa etária poderão procurar postos de imunização a partir dessa data.

Trata-se de um grupo de 340.000 pessoas que receberá a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19. No dia 5, será iniciada a vacinação dos trabalhadores da força de segurança pública e no dia 12 de abril será a vez dos profissionais de educação com idade superior a 47 anos.

De acordo com o monitor de vacinação do estado de São Paulo, o chamado vacinômetro, 6 milhões de doses já foram aplicadas em toda a região. Do total, 25% corresponde às segundas doses, sendo o restante de primeiras aplicações.