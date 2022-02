Covid-19: Rio, Amazonas e Piauí registram queda na média de casos

A disseminação do vírus da Covid-19 começou a desacelerar em alguns estados brasileiros. Os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o monitoramento feito por VEJA apontam, neste sábado (5), queda na curva de casos de coronavírus no Rio de Janeiro, Piauí e Amazonas.

A média móvel de contaminados nesses estados caiu 36%, 220% e 50%, respectivamente. Este é o terceiro dia consecutivo em que o declínio é registrado no índice de RJ e AM, enquanto os números no PI estão diminuindo há cinco dias. A retração nesses estados simboliza o início da queda nas curvas de casos, após um mês de crescimento acelerado causado pela variante ômicron.

O cálculo de médias móveis definido por especialistas consiste em somar todos os registros dos últimos 14 dias e dividir o total por 14. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia.

Já a análise da situação pandêmica é feita a partir da variação de 15% fixada por infectologistas como ponto de inflexão. Dessa maneira, se um índice registrar um aumento superior a 15% em relação há duas semanas, ele está em alta; se o índice cair mais de 15% em relação ao mesmo período, ele está em queda. Médias que permanecem entre -15% e 15% são definidas como estáveis.

O levantamento de VEJA aponta, ainda, que o panorama geral do Brasil ainda é de alta. Com 197.442 novos casos nas últimas 24 horas, a média móvel no país, que está em 179.807,3, é 34,8% maior do que há 14 dias.

O crescimento desenfreado na curva de contaminação em janeiro, com picos de 833% de aumento, tem impactado, ainda, o número de vítimas fatais do vírus. Neste sábado, foram computados 1.308 óbitos, o maior número em 24 horas desde julho. Assim, a média móvel de mortes chega a 754, com alta de 188% na comparação com duas semanas atrás.

Somando os dados deste sábado, o Brasil chega a 26.473.273 diagnósticos de Covid-19 e 631802 óbitos desde o início da pandemia.

Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas e nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal).

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas cinco regiões do país e em todos os Estados: