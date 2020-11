Covid-19: resultados finais da vacina de Oxford sairão até o Natal

Os resultados dos estudos de Fase 3 da vacina para Covid-19 da Universidade de Oxford, desenvolvida em parceria com o laboratório Astrazeneca, devem ser conhecidos até o Natal, afirmou o líder do na instituição de ensino no Reino Unido, Andrew Pollard. Estes resultados dizem respeito a segurança e eficácia do medicamento, portanto, fundamentais para sua aprovação pelas agências reguladoras.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Em entrevista a BBC, o especialista disse que não há “competição” com outros imunizantes. “Vamos precisar de todos eles para proteger as pessoas ao redor do mundo”. Na quinta-feira, 19, o consórcio entre Oxford e Astrazeneca anunciou que o imunizante produz forte resposta imunológica em idosos com mais de 70 anos, sem efeitos adversos graves. Os achados fazem parte da análise de fase 2.

A candidata a vacina Oxford/AstraZeneca está sendo testada no Brasil em estudo liderado pelo Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A instituição comemora o bom andamento dos testes, que chegam a um patamar esperado: faltam poucas dezenas de voluntários para que o número total de 10.000 pacientes tenham recebido doses da vacina ou do medicamento placebo. Mais da metade dos voluntários também já tomaram a segunda dose. A expectativa dentro da universidade também é que os resultados preliminares sejam conhecidos até o fim deste ano.

O Ministério da Saúde fez acordo com a farmacêutica para adquirir doses da vacina e para a produção dela no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Neste domingo, 22 , o Brasil registrou 18.615 casos e 194 óbitos e teve médias móveis atualizadas em 29.758,3 novos diagnósticos e 483,6 novas mortes por conta do novo coronavírus.