Covid-19: resultados da vacina são esperados até novembro, diz Moderna

A Moderna, empresa americana de biotecnologia, espera ter resultados sobre a eficácia de sua vacina contra a Covid-19 até novembro. Em entrevista ao site americano Business Insider, Stéphane Bancel, o CEO da Moderna, disse que no “melhor caso” os resultados já estarão disponíveis em outubro. No realista, em novembro e, no pior, em dezembro.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Segundo ele, o fato de o número de novos casos estar em queda nos Estados Unidos pode atrapalhar o andamento do estudo. “Se as taxas de infecção no país diminuíssem nas próximas semanas, poderia ser considerado o pior cenário. É triste dizer, mas é assim que funciona a pesquisa clínica – precisamos de pessoas que contraem o vírus para poderem cientificamente, em um processo muito rigoroso, calcular quantas pessoas contraem a doença com uma vacina, quantas pessoas contraem a doença com placebo para calcular a eficácia ”, disse Bancel, à CNBC, em outra entrevista.

A Moderna usa em sua vacina uma plataforma de RNA mensageiro, mesma estratégia usada pela farmacêutica americana Pfizer no imunizante desenvolvido em parceria com a empresa alemã BioNtech. A Pfizer espera ter resultados da eficácia de sua vacina no final de outubro.

Farmacêuticas do mundo todo estão correndo para produzir uma vacina eficaz contra o novo coronavírus o mais breve possível. Inclusive, as mais avançadas se comprometeram a produzir o imunizante antes mesmo de ter certeza se ele funciona. Dessa forma, assim que saírem os resultados e a vacina for aprovada, algumas milhões de doses já poderão ser aplicadas, de forma a contribuir para acabar com a pandemia de Covid-19.

ASSINE VEJA Clique e Assine