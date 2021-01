Covid-19: Reino Unido autoriza vacina da Moderna

A agência de saúde do Reino Unido aprovou nesta sexta-feira, 8, o uso emergencial da vacina desenvolvida pela farmacêutica americana Moderna. Trata-se do terceiro antígeno contra Covid-19 a ser aprovado no país.

A vacina da Moderna teve 94% de eficácia aferida em testes de fase 3 e segurança em relação a efeitos adversos severos. A aprovação ficou a cargo da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) que aceitou a recomendação da Comissão de Medicamentos Humanos do país.

Segundo o monitor da agência Bloomberg, 196.800 pessoas já foram imunizadas no país, o primeiro a iniciar a vacinação no ocidente.

De acordo com a imprensa local, o acordo de compras entre as partes prevê a entrega de 17 milhões de doses do antígeno. Para tanto, a Moderna tem ampliado sua capacidade de produção.

Assim como a vacina da Pfizer, a Moderna utiliza plataforma, a mRNA. Porém, aqui, a refrigeração a longo prazo se dá em uma temperatura mais alta, algo em torno de 20 graus negativos. No caso da Pfizer, o armazenamento requer mais de 70 graus negativos.

As duas outras vacinas aprovadas no país são desenvolvidas pelos laboratórios Pfizer/BioNTech e a vacina de Oxford, da farmacêutica AstraZeneca, que deve pedir uso emergencial no Brasil ainda hoje.