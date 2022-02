Covid-19: Quatro estados não apresentam crescimento no número de casos

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (2) apontam que o número de novos casos de Covid-19 está começando a diminuir em alguns estados brasileiros pela primeira vez desde o aumento causado pela variante Ômicron.

Os estados de Goiás e Piauí registraram uma queda no número de novas testagens em relação há 14 dias – 19% e 178%, respectivamente –, ao mesmo tempo que Rio de Janeiro e Amazonas mantiveram seus diagnósticos estáveis.

O cálculo de médias móveis definido por especialistas consiste em somar todos os registros dos últimos 14 dias e somar o total por 14. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia.

Dessa maneira, se um índice registrar um aumento superior a 15% em relação há duas semanas, ele está em alta; se o índice cair mais de 15% em relação ao mesmo período, ele está em queda. Médias que permanecem entre -15% e 15% são definidas como estáveis.

O panorama geral do Brasil, no entanto, ainda é de aumento. Com 172.903 novos diagnósticos, a média móvel de casos chegou a 179.604,0 e é 80% maior em relação há 14 dias. O alto número de diagnósticos vem sendo registrado desde 29 de dezembro, tendo seu maior pico de crescimento em 8 de janeiro – 833%.

Já a média móvel de mortes também segue em crescimento nesta quinta. Com 893 óbitos nas últimas 24 horas, o índice chegou a 649,6, maior valor em cinco meses. Com os dados atualizados, a curva de vítimas fatais registra um aumento de 206% em relação há duas semanas.

Com 172.903 novos casos e 893 mortes, o Brasil chega a 25.793.112 diagnósticos de Covid-19 e 628.960 óbitos desde o início da pandemia.

Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas e nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal).

