Covid-19 pode iniciar um surto de diabetes

Após a pandemia da Covid-19, existe risco de estourar uma onda de diabetes. É o que aponta um artigo publicado na revista Diabetes/Metabolism Research and Reviews, em que os autores avaliam a influência do SARS-CoV-2 na imunidade e no funcionamento das células beta, responsáveis por sintetizar e secretar o hormônio insulina, que regula os níveis de glicose no sangue.

Segundo o relatório, o coronavírus exibe um tropismo por diferentes órgãos e tecidos e pode deixar sequelas de longo prazo, entre elas, a hiperglicemia. Estudos recentes também descobriram que a homeostase da glicose pode ser interrompida durante e muito depois de uma infecção aguda por SARS-CoV-2, o que provoca maior resistência à insulina e destruição de células beta.

Ou seja, segundo a pesquisa, essas anomalias metabólicas causadas pela Covid-19 parecem ser comparáveis a da diabetes pós-estresse ou diabetes tipo 2. Um possível aumento na ocorrência de diabetes mellitus tipo 1, no entanto, ainda é desconhecido. Ou seja, não há evidências que ligue esse tipo de diabetes ao SARS-CoV-2, mesmo sabendo-se que as infecções virais respiratórias, como as causadas por coronavírus, aumentam a probabilidade da doença. Por isso, um crescimento futuro na frequência de incidências de diabetes tipo 1 não pode ser descartado.

Dados recentes dos Estados Unidos, por exemplo, revelaram um aumento substancial nos diagnósticos de diabetes entre pacientes pediátricos um mês após a Covid-19, mas sem distinguir se era tipo 1 e 2. Outra análise norte-americana validou esse achado, revelando um aumento de 57% nos pacientes com diabetes tipo 1 hospitalizados durante o ano pandêmico em comparação com os cinco anos anteriores. Nessa pesquisa, os autores mencionam que provavelmente existe uma ligação entre a Covid-19 e o início da diabetes tipo 1, mas o número de casos observados ainda é pequeno para se tirar conclusões. Assim, para evitar apresentações perigosas que podem coincidir com um surto de diabetes tipo 1 de início recente, os pesquisadores recomendam uma ampliação das técnicas de vigilância do Covid-19.