Covid-19: plano do governo muda grupos prioritários para receber a vacina

Nesta quarta-feira, 16, o governo federal apresentou oficialmente o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra Covid-19. O documento de pouco mais de 100 páginas determina aspectos fundamentais para a imunização a ser iniciada em 2021.

A publicação difere em alguns pontos específicos ao documento enviado no sábado ao Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito das ações que tratam da obrigatoriedade da vacina e outras medidas de combate à pandemia. Há, por exemplo, inclusão de novos grupos prioritários ao recebimento do imunizante. São eles: comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas, população em situação de rua, pessoas com deficiência permanente severa, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga e população privada de liberdade.

As mudanças devem ser adicionadas ao cronograma de vacinação até agora descrito da seguinte forma: Fase 1: trabalhadores de Saúde; pessoas de 75 anos ou mais; pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas; população indígena aldeado em terras demarcadas aldeada, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. Fase 2: pessoas de 60 a 74 anos; Fase 3: pessoas com diabetes mellitus; hipertensão arterial grave; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grave com IMC maior ou igual a 40.

Os presidiários, por exemplo, chegaram a ser considerados em um primeiro anúncio do Ministério da Saúde, foram retirados da lista no último sábado e voltaram a figurar entre os prioritários na atual edição. O documento afirma que o Brasil têm em torno de 350 milhões de doses de vacinas em negociações. A monta leva em conta as tratativas com as seguintes farmacêuticas e iniciativas: AstraZeneca, Covax Facility, Janssen, e Pfizer. Ainda é descrito que foi solicitado aos seguintes nomes: Instituto Butantan, Bharat Biotech, Moderna, Gamaleya e Janssen (há a repetição), informações de preços, estimativa e cronograma de disponibilização de doses e dados científicos de fase 1 a 3.

O texto anterior, do sábado, falava em 300 milhões de doses “garantidas” ao Brasil.

Não há a descrição de datas possíveis para o início da vacinação. Nesta manhã, no entanto, o ministro da pasta da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que, se por exemplo a Fiocruz e o Butantan pedirem a autorização ainda neste mês de dezembro, a vacinação poderia ocorrer fevereiro. Essas mudanças de datas já se tornaram tradicionais à atual gestão da saúde: março, fevereiro e até um prazo entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 já foram citadas como datas críveis para o início das imunizações.

Nesta quarta-feira, 16, o Brasil teve médias móveis em 44.593,7 casos e 677,1 mortes.