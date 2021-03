Covid-19: Pfizer e Janssen serão compradas na semana que vem, diz governo

Os contratos para compras de vacinas contra Covid-19 com as farmacêuticas Pfizer e Janssen devem ser assinados na semana que vem, afirmou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, nesta sexta-feira, 12.

Franco disse que, por parte da pasta, está tudo alinhado, contudo, as áreas jurídicas das farmacêuticas fazem as últimas análises desses documentos. “Tínhamos o desejo que fosse na data de hoje”, afirmou. Ao todo, estão cotadas 100 milhões de doses da Pfizer — iniciando a entrega em abril, e 38 milhões da Janssen, com envio de doses no segundo semestre.

A vacina da Janssen, cabe lembrar, é de dose única. Enquanto a da Pfizer requer duas aplicações para a imunização completa.

O imunizante da Pfizer já conta com autorização total da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, portanto, poderá ser aplicada nos brasileiros. A da Janssen deve ainda receber o aval da agência, mas já apresentou parte dos documentos — pois realizou estudos de fase 3 no Brasil e aderiu ao chamado processo de submissão contínua, que prevê a entrega fracionada de documentos necessários para aval da agência de saúde brasileira.

Nesta sexta-feira, 12, a pasta anunciou a compra de 10 milhões de doses da vacina Sputnik, do Instituto Gamaleya, na Rússia. O antígeno, porém, ainda não tem autorização da Anvisa.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até as 18h desta sexta, 12: