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Com o aumento de casos de COVID-19, a vacinação de grupos prioritários ganha destaque. Uma pesquisa revelou que 82% do público-alvo seguiu a recomendação de se vacinar, com 91% entre idosos. Imunizantes são vistos como seguros e protetores, contribuindo para manter casos graves em baixa. Manter a vacinação em dia é vital.

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Com o aumento dos casos de covid-19 no Brasil, a vacinação de grupos prioritários voltou ao centro das discussões e o Ministério da Saúde já fez um repasse adicional de imunizantes para dez estados. Mas como essa população lida com essa ferramenta essencial para evitar episódios graves e morte pela doença? A resposta está em uma pesquisa que mostrou que, no último ano, 46% dos integrantes do público-alvo para vacinação receberam orientação para receber a dose e 82% cumpriram a recomendação. Entre idosos, o índice chegou a 91%.

A vacina contra covid-19 é indicada atualmente para crianças de seis meses a 5 anos, gestantes, idosos e pacientes com doenças crônicas e condições que afetam o sistema imunológico (leia mais abaixo).

No levantamento, realizado pela Inception em parceria com a farmacêutica Pfizer, foram ouvidas 240 pessoas de todas as partes do país que integram essas populações – no caso das crianças, as respostas foram dadas pelos pais –.

Entre os entrevistados, 85% afirmaram que consideram que os imunizantes contra a covid-19 são seguros e 48% disseram que se sentem protegidos com as doses que receberam.

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Dentro do grupo de 18 a 59 anos com condições de risco, como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, 86% completaram o esquema vacinal e 75% receberam ao menos uma dose adicional nos últimos dois anos. Nesta população, a recomendação é um reforço anual do imunizante.

Nesta amostra, é possível ter indícios do que pode explicar o fato de que os casos graves da doença ainda estão em níveis baixos, segundo o boletim do Ministério da Saúde. Embora a cobertura vacinal ideal seja de 90 a 95%, um caminho para atingir os índices adequados está sendo trilhado.

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E é preciso manter a guarda alta com o Sars-CoV-2. “A vacinação contra a covid-19 precisa continuar fazendo parte da rotina de cuidados com a saúde. Mesmo com a redução da percepção de risco, o vírus continua circulando e evoluindo, com novas variantes identificadas ao longo do tempo”, diz Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer.

Outras vacinas

A pesquisa mostrou que a ida a Unidades Básicas de Saúde (UBSs) é um meio de conhecer a própria situação vacinal e fazer a atualização da carteirinha não só para a covid.

Os dados apontam que 46% dos participantes já receberam a proteção simultânea contra a gripe nessas visitas. E 52% não sabiam que era possível tomar outros imunizantes no mesmo dia.

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Alta de casos de covid

De acordo com o boletim epidemiológico com dados até 9 de novembro, os registros de casos graves de covid continuam em níveis de baixo risco no país e os sinais de crescimento das infecções permanecem no Distrito Federal e em 17 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

“Nos dados dos laboratórios privados, continuamos a ver um aumento, já bastante significativo, da positividade para o Sars-CoV-2. Essa tendência de aumento está ocorrendo há dez semanas”, diz o boletim. “É um aumento, até o momento, similar ao acontecido no segundo semestre dos anos anteriores, mas já superior aos valores de 2025.”

Vacinação contra a covid

Desde a chegada dos imunizantes, ainda quando o mundo sofria com a pandemia de covid-19, é um consenso que a vacinação é a melhor estratégia para evitar hospitalização e mortes pela doença.

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“A principal forma de prevenção contra a covid-19 é a vacinação, oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde)”, diz, em nota, o ministério. “Em 2026, até o momento, mais de 22,9 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 foram distribuídas no Brasil e mais de 7,6 milhões foram aplicadas. O repasse aos municípios é de responsabilidade dos estados.”

Veja quem deve se vacinar contra a covid

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: 3 doses

3 doses Gestantes: uma dose em cada gravidez

uma dose em cada gravidez Idosos: uma dose a cada seis meses

uma dose a cada seis meses Pessoas imunocomprometidas, que vivem com deficiência permanente ou com comorbidades: uma dose por ano

uma dose por ano População de 5 a 59 anos ainda não vacinada: 1 dose