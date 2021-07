Covid-19: Pela 1ª vez no ano, taxa de mortalidade não aumenta nos estados

Pela primeira vez no ano, não houve aumento na taxa de incidência nem de mortalidade em nenhum estado pela Covid-19. A tendência de melhora nas taxas de ocupação de leitos de UTI do SUS em todo o país também se mantém pela quarta semana consecutiva e houve queda no número de casos novos e óbitos nas duas últimas semanas. A conclusão é da nova edição do boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz, publicada nesta quinta-feira, 8.

De acordo com os pesquisadores, esse cenário pode ser resultado do avanço da campanha de vacinação, que atingiu os grupos mais vulneráveis em um primeiro momento.

Ocupação de UTIs

A maioria dos estados apresenta queda da taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva nas últimas semanas, com destaque para o Tocantins, que passou de 90% para 71% de ocupação e Sergipe. que saiu de 88% para 56%. Pela primeira vez em meses, somente um estado apresenta taxa de ocupação superior a 90%: Roraima, com 97%. Na zona crítica, com taxas entre 80% e 89%, encontram-se mais dois estados: Paraná (89%) e Santa Catarina (85%), além do Distrito Federal (82%). Mas a maior parte encontra-se na zona de alerta intermediário, de 60% a 80% de ocupação ou fora da zona de alerta, abaixo de 60%.

Também houve melhora nas capitais. Apenas seis estão com taxas de ocupação de UTI Covid-19 iguais ou superiores a 80%. São elas: Boa Vista (97%), São Luís (83%), Rio de Janeiro (83%), Curitiba (85%) Goiânia (85%) e Brasília (82%).

Vacinação

O estudo ainda aponta que o país vacinou mais de 45% da população adulta com pelo menos uma dose de vacina e cerca de 16% com as duas doses. Os pesquisadores alertam que falhas operacionais no SUS podem resultar em atraso no registro das doses aplicadas.

Por outro lado, eles ressaltam que a falta de coordenação nacional do plano fez com que estados e municípios adotassem critérios próprios quanto aos grupos prioritários, o que contribuiu para a falta de imunizantes para a segunda dose em diversas cidades.

“O adiantamento da vacinação sem a segurança de doses disponíveis pode causar uma situação de frustração ou até mesmo o deslocamento de pessoas em busca de vacina, sobretudo em busca da segunda dose, caso se adiantem as primeiras doses e ocorra algum problema no cronograma de entrega de vacinas”, ressalta o boletim.

O avanço da vacinação nos grupos mais vulneráveis, de idosos e pessoas com comorbidades, causou o rejuvenescimento da pandemia. A tendência já é apontada por pesquisadores desde abril e só aumenta.

Cautela

Mesmo com a melhora dos indicadores, os pesquisadores ressaltam que o momento é de cautela e de manutenção dos cuidados. A taxa de incidência de casos graves de Covid-19 ainda está muito alta em vários estados e o surgimento de novas variantes continua sendo uma ameaça, “com potencial de reduzir a efetividade das vacinas disponíveis”, afirmam.

Confira o avanço da vacinação no Brasil: