Covid-19: Paraná avança em negociação para produção de vacina russa

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), vai se reunir com o embaixador da Rússia Sergey Akopov na quarta-feira 12 para negociar um possível acordo de cooperação técnica para a produção da vacina contra Covid-19 desenvolvida na Rússia. Em julho, o governo paranaense procurou as autoridades russas demonstrando interesse em participar do processo de desenvolvimento do imunizante, por meio do Instituto de Tecnologia do Paraná.

A reunião que será realizada na quarta é mais uma etapa deste processo de negociação, segundo informações da Secretaria de Comunicação Social do Paraná.

Nesta terça-feira, 11, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o país tornou-se o primeiro do mundo a dar aprovação regulatória para uma vacina contra a Covid-19. A notícia chamou atenção de especialistas e autoridades de saúde devido a preocupações com a segurança da vacina e a possibilidade de a Rússia ter pulado etapas importantes de estudos clínicos para aprovar o antídoto com mais rapidez.