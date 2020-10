Covid-19: país mantém taxa de transmissão baixa por tempo inédito

Atualizado em 6 out 2020, 18h40 - Publicado em 6 out 2020, 18h24

Pela primeira vez desde abril, o Brasil obteve um avanço relevante em um dos principais indicadores de controle da Covid-19: o país conseguiu manter a taxa de transmissão do novo coronavírus abaixo de 1 por duas semanas seguidas, segundo dados da Universidade Imperial College, de Londres. Esta semana, o índice registrado é de 0,99, o que representa um ligeiro aumento em comparação com os 0,95 da semana passada, mas ainda sim dentro do intervalo de desaceleração.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Em agosto, o Brasil conseguiu pela primeira vez em quatro meses reduzir a taxa de contágio do novo coronavírus para um nível considerado de controle da pandemia. Desde então o índice oscilava semanalmente entre um pouco abaixo ou um pouco acima de 1.

Para a epidemia ser considerada controlada, a taxa de transmissão precisa estar abaixo de 1. O índice, também chamado de Rt, indica para quantas pessoas cada infectado transmite o vírus. A taxa calculada nesta semana indica que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o coronavírus para outras 99, em uma progressão decrescente. O dado reforça a tendência de queda nas curvas da Covid-19 no Brasil.

A taxa brasileira é menor que a de países como Canadá (1.77), Reino Unido (1.57), Holanda (1.33), Equador (1.30), Bélgica (1.21), Itália (1.19), Portugal (1.18), Argentina (1.07), Alemanha (1.05), Japão (1.05), França (1.03) e Colômbia (1.00). Por outro lado, é superior à da África do Sul (0.98), Paraguai (0.97), Índia (0.96), Áustria (0.96), Bolívia (0.95), México (0.95), Espanha (0.95), Peru (0.79) e Austrália (0.75). A análise contém dados de 72 países com transmissão ativa do coronavírus.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Nesta terça-feira, 6, a média móvel de novas notificações da doença foi de 2.7374,1 e a de novos óbitos de 653,3. A média móvel semanal é calculada a partir da soma do número de casos e mortes nos últimos sete dias, dividida por sete, número de dias do período contabilizado – o que permite uma melhor avaliação ao anular variações diárias no registro e envio de dados pelos órgãos públicos de saúde, problema que ocorre principalmente aos finais de semana.