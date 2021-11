Covid-19: Outubro é o mês com menos mortes desde abril de 2020

Atualizado em 31 out 2021, 19h52 - Publicado em 31 out 2021, 19h51

Por Thaís Gesteira Atualizado em 31 out 2021, 19h52 - Publicado em 31 out 2021, 19h51

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo, 31, apontam a eficácia da campanha de vacinação no combate ao coronavírus. A potência letal do vírus está diminuindo cada vez mais e o país começa a registrar índices de mortalidade semelhantes aos do início da pandemia. A média móvel de óbitos atingida hoje – 311,4 – é a mais baixa desde 27 de abril de 2020, quando havia apenas um mês e 10 dias desde a primeira morte pelo vírus no Brasil. Na ocasião, o país contabilizava o total de 4.554 vítimas fatais da doença – número 133 vezes menor que o atual – e média móvel de 281,4 óbitos.

Com 130 mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24h, outubro chega ao fim com 11.075 vítimas fatais em todo o mês, o menor saldo desde abril de 2020. O número é muito inferior ao totalizado no pior mês de 2021: no pico da segunda onda, em abril, 82.266 brasileiros perderam a vida após serem infectados pelo coronavírus.

Ainda de acordo com o levantamento feito por VEJA, o Brasil apresentou, neste domingo, 31, variação de -4% em comparação aos números registrados em 17 de outubro, há duas semanas. Assim, o índice de mortes completa seis dias em estabilidade, além de não registrar alta há mais de cinco semanas, na comparação com os 14 dias anteriores. A avaliação é feita por infectologistas, que fixam variação de 15% como ponto de inflexão para que se altere a tendência da pandemia.

Já a média móvel de casos de Covid-19 voltou a subir depois de 32 dias. De acordo com os dados divulgados neste domingo, o Brasil apresentou, no levantamento feito por VEJA, média móvel de 11.584,6 casos, com índice de 18,13% de variação em comparação aos números registrados há duas semanas. Os números, no entanto, se assemelham aos de maio de 2020, também no início da pandemia no país.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 6.761 novos diagnósticos positivos e 130 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 21.810.855 contaminados pelo vírus e 607.824 vítimas fatais em todo o território nacional.

Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: