Covid-19: número de diagnósticos em 24h é o menor em mais de dois meses

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, neste domingo, 7, indicam 7.198 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas: o menor número para o período desde 5 de junho. No levantamento feito por VEJA, o país apresentou, assim, média móvel de 26.353,0 diagnósticos, com queda de 36,4% no índice em comparação com os números computados há duas semanas.

De acordo com a avaliação de infectologistas, a variação a partir de 15% para menos, na comparação com 14 dias atrás, coloca a situação pandêmica em queda. Ainda neste domingo, a curva atinge o ponto mais baixo desde 31 de maio, há 68 dias.

Já a média móvel de óbitos de Covid-19 – 211,7 – segue estável. Na comparação com os dados registrados há 14 dias, há variação negativa de apenas 8,2%.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 57 novas mortes por Covid-19. Em toda a pandemia, são 34.018.371 contaminados pelo vírus e 679.996 vítimas fatais em todo o território nacional.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia.

O gráfico abaixo mostra a evolução diária da média móvel no Brasil. Confira: